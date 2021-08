El Real Madrid urge al PSG a cerrar el fichaje de Mbappé antes del lunes

El Real Madrid presentó una segunda oferta por Kylian Mbappé al PSG, pero todavía no se conoce la respuesta del club francés. Si la primera propuesta enviada desde la capital española ascendió a los 160 millones de euros, la segunda fue de un montante de 170+10. El conjunto blanco quiere cerrar ya la operación y así se lo ha hecho saber al Paris Saint-Germain: antes del lunes debe estar todo cerrado.

En la casa blanca creen que han tenido una postura correcta y de respeto para con el PSG, ya que Mbappé acaba contrato el próximo 31 de junio, por lo que ofrecer estas cantidades superiores a los 160 millones de euros es un gesto de buena voluntad.

Las relaciones entre las dos entidades siempre han sido buenas y por esto el Real Madrid no quiso dar el primer paso, sino que espero a que desde París se asegurase que estaban dispuestos a negociar por el delantero. Sucedido esto, Mbappé siguió insistiendo en que quiere salir ya del Parque de los Príncipes para llegar al club blanco.

Kylian Mbappé, en un entrenamiento del PSG en la temporada 2021/2022 Reuters

Mbappé lo tiene claro: quiere jugar en el Real Madrid. Esa es su decisión definitiva tras rechazar no una ni dos ni tres, sino más propuestas de renovación del Paris Saint-Germain. Su deseo ya lo conocen ambos clubes y también sus respectivos vestuarios, pero de momento, que su sueño se convierta en realidad depende de que el PSG dé su respuesta.

¿Y cuándo? Pues antes del lunes. El Real Madrid ha dado un ultimátum al PSG. O la operación se cierra antes del lunes o Mbappé llegará libre al Santiago Bernabéu el 1 de julio. De hecho, Kylian se convertirá en nuevo futbolista merengue el 1 de enero de 2022, cuando ya sea libre para negociar por cualquier otro club

Buscando el relevo

La respuesta del PSG no llega y todo porque están trabajando en la incorporación de un sustituto para Mbappé. El elegido es Richarlison, a quien ha avalado su compatriota y compañero en la Canarinha Neymar, aunque también se había vinculado con el coloso parisino a nombres como Lewandowski, Coman o el mismísimo Cristiano Ronaldo, quien firmó este viernes con el Manchester United.

En el Parque de los Príncipes intentan cerrar el fichaje de Richarlison, pero el Everton no va a dejar ir a su goleador a cualquier precio. El conjunto inglés pide más de 100 millones de euros por el delantero, una cantidad que está siendo el principal obstáculo para que se cierre la operación y se desactive el muro de salida de Mbappé.

No repetir errores

Lo que tienen claro en el Real Madrid es que no van a repetir errores del pasado No quieren que se vuelva a repetir un caso como el de David de Gea, operación que estaba cerrada y que se vino abajo en el último instante del mercado de fichajes de verano por un fax que no llegó a destino a tiempo.

Este es el escenario que no contemplan en el club de Concha Espina y por eso han apremiado al PSG a la toma de una decisión definitiva sobre el futuro de Kylian Mbappé antes del lunes. Si el deseado futbolista francés no llega ahora, lo hará ya en 2022. Pero lo que es seguro es que Mbappé vestirá de blanco.

