Mbappé y el tridente del Real Madrid: las opciones

El Real Madrid vive las horas finales del 'culebrón Mbappé'. El fútbol no para y tanto La Liga como la Ligue-1 continúan, mientras todas las miradas se centran en el genio de Bondy. El delantero vestirá la elástica blanca y con su llegada algunas cosas cambiarán en el conjunto merengue.

El tridente ya no será el formado, como en los primeros compases del campeonato doméstico, por Gareth Bale, Karim Benzema y Eden Hazard. Kylian Mbappé aterriza en el Real Madrid para formar parte del once de gala y eso provoca que comience una carrera por estar en el trío atacante madridista.

Lo que está claro es que Mbappé será uno de los intocables del Real Madrid de Ancelotti. Regateador, rápido y con gol, Kylian puede ser la solución a esos partidos que se atascan y que en los últimos años tanto ha costado resolver. Pero esto no es cosa de uno solo y ahí entra en juego el fondo de armario.

Si Kylian Mbappé será innegociable en el tridente merengue, otro de los que parece fijo en ese trío de ataque es Karim Benzema. El '9' blanco lleva siendo indiscutible en el equipo desde hace ya varios años. Él tiró del carro cuando Cristiano Ronaldo se fue a la Juventus de Turín y su rol no ha cambiado pese a los movimientos en el banquillo.

La cuestión entonces es quién será el tercer integrante del tridente madridista en la 2021/2022. Pues bien, parece que si las lesiones no lo impiden, el elegido para el once de gala será Hazard. El belga no ha acabado de romper en el Real Madrid por culpa de los problemas físicos y se espera que a la tercera vaya la vencida.

Hazard por la izquierda, Mbappé por la derecha y Benzema en punta. Pero también libertad de movimiento entre los tres atacantes y es que cualquiera puede cambiar su posición inicial, en especial los dos franceses. En la Eurocopa ya demostraron su conexión y el tridente BMH apunta a ser uno de los mejores del planeta.

Bale y Vinicius

Con Hazard como primera opción, Bale y Vinicius se presentan en segundo lugar. El 'Expreso de Cardiff' regresó de su cesión en el Tottenham con la firme decisión de acabar su contrato con la entidad blanca. Así las cosas, Ancelotti no ha dudado en darle la oportunidad de sacarse la 'espinita' y por el momento ya sabe lo que es marcar en La Liga 2021/2022.

Bale podría jugar tanto por la izquierda como por la derecha, al igual que Mbappé. Por lo que no hay problemas de compatibilidad entre ellos. El siguiente en la lista es un Vinicius que se está destapando como goleador en este inicio de campaña con tres goles en dos partidos. Además, no hay que obviar el buen rollo que siempre han demostrado tener 'Vini' y Mbappé, eso sí, fuera del campo.

Rodrygo y Asensio

Los que parten, en principio, con una mayor desventaja para entrar en el once titular del Real Madrid son Rodrygo Goes y Marco Asensio. Los dos han tenido minutos en este inicio de curso, pero bien es cierto que siempre partiendo desde el banquillo. Por el momento, ha sido el brasileño el que ha demostrado un poco más sobre el verde y es que todavía se espera que el español acabe de una vez por todas de quitarse el cartel de 'eterna promesa'.

Bale y Vinicius serían los dos siguientes en la escala. Mientras que Rodrygo y Asensio se quedan como farolillos rojos en esta carrera por un hueco en el once de gala.

