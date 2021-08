Ancelotti: "¿Mbappé? Si la plantilla mejora, es bueno para todos"

Nueva jornada de Liga para el Real Madrid. Los blancos quieren redimirse del empate del último fin de semana en el que será el último partido fuera de casa antes de que los merengues regresen al Santiago Bernabéu. El parón internacional también estará de por medio, pero todo el mundo está pendiente de que el fichaje de Kylian Mbappé se cierre. Carlo Ancelotti ha comparecido antes de este partido frente al Real Betis con el objetivo de volver a la senda de los tres puntos.

El partido

"El Betis es un equipo que juega bien, que se ha reforzado... Tienen un entrenador con mucha experiencia. Tenemos que mejorar el aspecto defensivo, que fallamos ante el Levante. Hay que estar también acertados en ataque. Pero será importante defender bien".

Mbappé

"Me parece raro que me hagas esta pregunta, no me la esperaba. Creo que lo entiendo. Con mucho respeto tengo que decir que es un asunto que está manejando el club. En nuestra cabeza está el partido de mañana. Entiendo que le interesa a todo el mundo, pero en este momento no puedo decir nada más".

Carlo Ancelotti, en rueda de prensa REAL MADRID

180 millones

"No pienso en eso. Pìenso en que entrenemos bien, que preparemos bien el partido. Todo lo que es política del fútbol no me importa. Solo pienso en trabajar sobre el campo".

¿Sonríe por Mbappé?

"Si digo que Mbappé es un gran jugador, digo la verdad. También tenemos grandes jugadores aquí, intento que saquen toda esa calidad que tienen".

Qué significa fichar a Mbappé

"Te puedo responder qué significa entrenar al Real Madrid. Es entrenar al gran club del mundo. Todos los días es lo mismo. Es una gran ilusión entrenar a este club".

Incorporación ideal

"Tengo que repetir. Tengo una plantilla fantástica y estoy enfocado en ella. La plantilla puede competir con cualquier equipo del mundo. Ya sabemos el grupo de la Champions y vamos a poder competirles. Si la plantilla mejora, mejor para todos".

Hazard

"Es un jugador importante. Está volviendo con nosotros, está muy enchufado y tiene una gran motivación. Es un jugador muy importante para nosotros".

Media inglesa

"No trabajamos para empatar. El empate contra el Levante no fue bueno. Cuando estás acertado arriba, tenemos que defender mejor".

Berlusconi y Florentino

"No sé quién ha cambiado más este deporte. Florentino está haciendo una carrera fantástica. Son los dos clubes que más Copas de Europa tienen. He tenido la suerte de trabajar con los dos. Creo que es una suerte".

Concentración

"El pesimista Nacho no está, pero vuelve el pesimista Carvajal. El trabajo defensivo es una cuestión de sacrificio. Todos pueden defender. Hay jugadores más físicos, otros que utilizan el posicionamiento. Es un problema de sacrificio. Es un problema de todos. El fútbol de hoy no te permite defender con siete u ocho. Hay que defender con 11".

Vincius

"Vinicius es un titular. No ha empezado estos dos últimos partidos, pero ha marcado tres goles saliendo desde el banquillo. Es lo que pido a los jugadores que salen del banquillo. Lo que tengo que es cierto es que me está gustando mucho. Ha marcado tres goles en una hora cuando marcó lo mismo en toda La Liga del año pasado. Sin ser un delantero centro, puede marcar muchos goles".

Gestión de estos días

"Lo que hacemos es estar enfocados en el trabajo. Tienen que entrenarse bien y valoramos en vídeo lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. No hablamos del mercado. Hay algunos jugadores que ven que no tienen posibilidades de jugar mucho y que están pensando en salir".

Sentar a Vinicius

"No es más fácil que hacerlo con Bale o Hazard. Siempre es difícil. La alineación a veces se decide en pequeños detalles. Es la cosa más complicada sentar a un jugador. Todos quieren jugar, sobre todo en el Real Madrid".

Salidas en el ataque

"Es verdad que hay mucha competencia. Lucas le utilizamos como lateral y Asensio puede jugar como centrocampista. Tenemos muchos partidos. Después del parón tenemos la Champions y los voy a necesitar a todos".

Cristiano al United

"La llegada de Cristiano es un buen asunto. Vuelve a un equipo que le ha querido mucho, que lo ha hecho bien por mucho tiempo. Le deseo lo mejor en este club. Tengo buena relación con su entrenador y el equipo me gusta. Hay mucha calidad en La Liga, no quiero hablar de los otros jugadores, pero el Barcelona, el Atlético y otros equipos están llenos de calidad".

Casemiro

"Puede ser que en la primera etapa pudo tener más minutos. Él me lo ha contestado y yo le he dicho que puede ser que fallase. En este momento es una pieza fundamental. El hecho de que haya renovado es muy importante para nosotros, no solo por su calidad, si no porque es importante para el resto de la plantilla. Cuando hay mucha calidad en frente, necesitamos a un jugador con su inteligencia para controlar el aspecto defensivo. Con el balón ha mejorado mucho, es un medio muy completo que no lo cambiaría por nadie".

