La presentación de Mbappé: las opciones del Real Madrid para una fecha histórica

Todo listo para el desembarco de Kylian Mbappé en el Real Madrid. El club blanco se prepara pare recibir al fichaje más caro de toda su historia, la estrella que recogerá el testigo de un Cristiano Ronaldo que fue presentado por todo lo alto en 2009 y nueve años después, en 2018, se marchó como leyenda del club. La historia se repite y la intención es que la presentación sea toda una fiesta.

El Real Madrid cuenta con dos problemas: el primero es la pandemia, claro está, que no permite hacer una presentación multitudinaria como la que se celebró con la llegada de Cristiano. Sería lo ideal y no hay dudas de que con Mbappé se repetiría la escena de un Santiago Bernabéu desbordado de aficionados dando la bienvenida a su estrella. Pero no podrá ser, al menos, no así.

El segundo problema es el parón internacional. La semana que viene toca irse con las selecciones y Mbappé ha sido convocado por Didier Deschamps con Francia. Sus primeros días como madridista serán lejos de la capital española, pero a su lado tendrá a su amigo Karim Benzema, también convocado con el combinado galo. La cuestión es que Francia juega contra Finlandia el día 7 de septiembre, por lo que los días libres son muy reducidos.

Las posibilidades son dos escenarios y, a priori, dos días. El Real Madrid ya trabaja en preparar la presentación, que será en Valdebebas o en el Santiago Bernabéu. Las fechas elegidas, dependiendo de cada caso, serían el viernes 10 o el sábado 11 de septiembre, puesto que el aterrizaje de Mbappé a la capital estaría fijado para el miércoles 8 tras jugar su último partido con Francia.

Evento en Valdebebas

La opción de Valdebebas corresponde al viernes 10 (sin descartar el jueves 9). Se podría celebrar la presentación en un espacio abierto dentro de la Ciudad Real Madrid o en sus alrededores con la condición de respetar el distanciamiento social. Un evento al aire libre que contaría con la presencia de aficionados madridistas para recibir a su nueva estrella.

Ciudad Real Madrid, en Valdebebas

El regreso al Bernabéu

La otra opción, la del Bernabéu, corresponde al día en el que el Real Madrid volverá a jugar en el Santiago Bernabéu más de 500 días después de la última vez. El sábado 11 se celebra el choque entre Real Madrid y Celta y habrá público en las gradas en pleno proceso de las obras de remodelación del estadio.

El escenario es perfecto y de celebración absoluta. El mismo día en el que el Real Madrid se reencontraría con su público en día de partido y en su casa también se presentaría en sociedad a Mbappé, que luciría por primera vez la camiseta blanca. Una presentación multitudinaria aunque por ahora no se puede adivinar el número de aficionados merengues que llenarían las gradas.

La fachada del Santiago Bernabéu durante el descuelgue de la vieja cercha de Padre Damián

El aforo del partido entre Real Madrid y Celta está a expensas de lo que decida la Comunidad de Madrid. El Ministerio de Sanidad fijó en un 40% la presencia de público en las tres primeras jornadas de La Liga y ahora que llega el parón toca revisar la situación, pudiendo llegar hasta un 70% de aforo si las cifras de los contagios son benévolas.

Sea como sea, el Real Madrid y su afición ya están preparadas para vivir juntos, una vez más, un día histórico. El fichaje por el que se lleva soñando varios años está más cerca que nunca que cerrarse. Su presentación será el colofón de esta travesía y dará comienzo al siguiente capítulo.

[Más información: Mbappé, más cerca del Real Madrid: horas clave para el acuerdo con el PSG]

Sigue los temas que te interesan