Mbappé, más cerca del Real Madrid: horas clave para el acuerdo con el PSG

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid está más cerca que nunca. El delantero parisino rechazó renovar con el PSG, el club merengue envió una primera oferta y, tras la negativa inicial de la entidad gala, ha respondido trasladando una propuesta definitiva. La entidad española ha cifrado en 180 millones de euros, 170 de ellos fijos más diez en variables, el traspaso de Mbappé al Real Madrid. Las próximas horas son claves con la decisión final en manos del PSG.

El cuadro galo es quien tiene que decidir, pues la postura del Real Madrid está muy clara. Las altas esferas del club merengue consideran suficiente la propuesta enviada tras los 160 millones de euros iniciales. La confianza es tal que no subirán de los 180 millones de euros definitivos, tal y como ha publicado EL BERNABÉU. Por lo tanto, solo hay dos vías para el PSG: o aceptar esa cantidad por Mbappé o asumir las consecuencias de dejarle marchar gratis en 2022.

Y, tras alguna que otra declaración de tono duro, en el PSG ya son conscientes de que no hay otra salida que la de permitir el traspaso de Kylian Mbappé. A última hora de la noche, el periódico L'Equipe, muy cercano al PSG, confirmaba que Al-Khelaifi y su equipo aceptaban negociar por el delantero galo con el Real Madrid, dejando en nada las declaraciones realizadas con anterioridad por el máximo mandatario parisino.

Kylian Mbappé, llegando a un partido con el PSG EFE

Al-Khelaifi, que fue protagonista durante el sorteo de la fase de grupos de la Champions League, no pudo evitar pronunciarse sobre la 'operación Mbappé'. Serio durante toda la jornada, el presidente del PSG rompió su silencio sobre la oferta del Real Madrid. Eso sí, sobre la primera de 160 millones y no sobre la de 180 que se acababa de confirmar. "He sido muy claro, hemos sido muy claros. La posición del club es clara. No lo vamos a repetir y no lo vamos a cambiar", indicó.

La posición del PSG no es otra que recibir lo mismo que gastaron en Mbappé. Así lo dejó entrever Leonardo, director deportivo del club parisino, al confirmar la oferta merengue. "No vamos a vender a un jugador por menos de lo que hemos pagado con 18 años. Tenemos que dar una cantidad pendiente al Mónaco y la oferta no la consideramos suficiente", explicó.

La segunda oferta del Real Madrid cumple los 180 millones que se pagaron al Mónaco y es el PSG el que debe responder en las próximas horas. La confianza en el Real Madrid es notable y la entidad francesa no tiene más excusas. El jugador quiere salir, el Real Madrid ha alcanzado los 180 millones y el tiempo para el cierre del mercado se echa encima.

La importancia del domingo

El Real Madrid tiene partido de La Liga el sábado y el PSG hará lo propio el domingo. Por ello, la intención es que el asunto se resuelva antes de que Pochettino tenga que dar la lista de convocados. El PSG jugará como visitante ante el Reims y la intención es que Mbappé no tenga que viajar con el resto del equipo. Algo que beneficiaría al Real Madrid y al propio PSG, que había fijado este encuentro como el debut mundial de Leo Messi.

Pochettino y Kylian Mbappé PSG

El delantero argentino jugará sus primeros minutos este domingo. El encuentro podrá seguirse hasta en España, donde Telecinco e Ibai Llanos retransmitirán en directo el estreno del exjugador del FC Barcelona en su nuevo equipo. Toda la atención, por lo tanto, debería de estar en el delantero argentino. Algo que, en el caso de que Mbappé siga ligado al PSG, no ocurrirá. El francés se llevará todos los focos y la celebración por el debut de Messi podría quedar emborronado si Kylian continúa en la entidad francesa.

Las próximas horas serán claves en todo esto. El PSG tiene que decidir si acepta o no la última oferta del Real Madrid. Tras una actitud algo dura de cara a los medios de comunicación, la prensa más cercana a Al-Khelaifi ya ha asegurado que con 180 millones de euros de propuesta están dispuestos a hablar de la venta de Mbappé. 'Donatello', como le conocen en el vestuario, está a horas de vestir de blanco.

[Más información - El fichaje de Mbappé no pasa por agentes: Wilfried, su padre, y una abogada 'galáctica', piezas clave]

Sigue los temas que te interesan