Al-Khelaifi da pistas del futuro de Mbappé en el Real Madrid: "La posición del PSG no va a cambiar"

Según pasan las horas, la sensación de que se va calentando el culebrón Kylian Mbappé va creciendo. Si Leonardo aclaraba que no iban a venderle por menos de lo que pagaron al Mónaco por Kylian Mbappé, ya tienen la oferta encima de la mesa con esa cantidad de 180 millones. Nasser Al-Khelaifi no ha confirmado ni desmentido esa propuesta final del Real Madrid por el jugador francés y simplemente se ha limitado a decir que no van a cambiar su postura.

"He sido muy claro, hemos sido muy claros. La posición del club es clara. No lo vamos a repetir y no lo vamos a cambiar", explicó en los micrófonos de BeIN Sports, la televisión catarí.

