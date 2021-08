La 'operación Mbappé', en números: las cantidades que mueven a Real Madrid y PSG

Días claves en el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Después de que Leonardo, director deportivo del PSG, saliera a hablar, la puerta de salida para el futbolista ya está abierta. La negociación sigue y ahora es cuestión de poner los números en orden, puesto que, en ningún caso, esta operación se trata de una normal.

Mbappé, cuyo fichaje por el PSG es actualmente en segundo más caro de la historia, podría superar su propio registro este verano si acaba firmando con el Real Madrid. El delantero podrá decir, con 22 años, que ocupa dos puestos del ranking de los grandes fichajes del fútbol. Para eso, claro está, madrileños y parisinos han de llegar a un acuerdo antes de que se cierre el mercado de fichajes en cinco días.

Pese al enfado del PSG -al menos, de cara al escaparate-, las conversaciones siguen y hay varias preguntas en el aire: ¿En qué punto se encuentran las posturas de los dos clubes? ¿hasta qué cantidad de dinero se disparará la operación? Para resolverlas, antes hay que tener claras las cifras que son claves en la operación.

145.000.000 + 35.000.000

Hace cuatro años, Mbappé fichó por el PSG. El Mónaco, su club de origen, no cobró nada hasta pasado un año, ya que si no los de París no tenían forma de cumplir con el Fair Play Financiero tras el fichaje de Neymar. Se cerró en 180 millones con bonus, de los que solo faltan por pagar 35 'kilos' en caso de que el jugador sea traspasado antes de acabar su contrato.

El PSG difícilmente iba a escapar de esta cláusula, ya que de renovar al jugador también debía pagar el dinero restante, aunque dicha posibilidad está más lejana que nunca a día de hoy. El club del Principado se frota las manos al ver cómo su gran rival podría perder a una de sus grandes estrellas este verano y, de rebote, ingresar una buena cantidad de dinero gracias a él.

Mbappé celebra un gol con el PSG Reuters

160.000.000

El martes salió a la luz que el Real Madrid había realizado su primera oferta por Mbappé. La primera desde que es jugador del PSG. En total, 160 millones de euros por un futbolista al que le queda solo un año de contrato y en cuatro meses es libre de negociar su fichaje gratis con quien quiera.

El Madrid entiende que Mbappé merece ese esfuerzo y que el traspaso también es una muestra de respeto hacia el PSG. La cantidad, ya por sí sola, colocaría el fichaje de Kylian solo por detrás del de Neymar y el suyo de 2017. A ojos del club blanco, es una oferta generosa ya que en un año su marcha no dejaría ni un solo euro en las arcas del club de París. Pero el PSG la rechazó y atacó a la entidad que preside Florentino Pérez.

180.000.000

En la suma total de lo que costó Mbappé al PSG en 2017 puede estar la clave de su traspaso de ahora. Es la cifra clave de todo esto. Primero porque el club del Parque de los Príncipes puso esa cantidad de dinero como el objetivo en ventas para este verano para cumplir con las reglas de la Ligue-1 por sus pérdidas provocadas por la pandemia. En segundo lugar, porque es una cifra a la que el Real Madrid podría llegar en su oferta definitiva por el fichaje.

Para el PSG, cerrar el traspaso de Mbappé por 180 millones sería recuperar lo invertido hace cuatro años por un jugador que está más que amortizado y al que solo le queda un año de contrato. Una operación lógica a la que solo el descontrol económico catarí podría decir que no.

180.000.000 + 35.000.000

Leonardo dejó caer que el PSG pide 215 millones de euros para traspasar a Mbappé. La cantidad es desorbitada por sí sola, más aún si se tiene en cuenta que son 55 'kilos' más de lo que ofreció el Real Madrid el pasado domingo. "Si Mbappé se quiere ir se irá, pero bajo nuestras condiciones", dijo el brasileño. Sin embargo, parece más una medida de presión para que el club blanco suba algo su oferta que una meta real para el traspaso.

Los números surgen a raíz de lo comentado anteriormente. Leonardo dijo que no dejarían ir a Mbappé por menos de lo que se gastó en su fichaje en 2017 e insistió, además, en que había que hacerse cargo de la cláusula del Mónaco. Los diarios franceses no tardaron en poner 215-220 'kilos' como la cantidad que aceptaría el PSG.

0

El problema es que el PSG no tiene el control de la situación como le gustaría. A nadie se le escapa que en un año Mbappé se iría gratis, tampoco a ellos aunque se sorprendan porque, en teoría, Kylian incumpla su promesa de nunca irse a coste cero. Es inevitable pensar que en París no pueden tensar al máximo la cuerda por mucho que se quiera sacar pecho y atacar al Real Madrid. Menos aún si está claro que Mbappé no renovará.

Perder a Mbappé gratis sería una derrota para el PSG. Tanto económica (porque ni en Catar pueden renunciar a ese dinero) como deportiva (a ojos de toda Europa, el PSG perdería y, además, a los jugadores les podría echar para atrás la mano dura del club). A fin de cuentas, al PSG también le interesa negociar este verano.

