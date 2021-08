Leonardo: "Si Mbappé quiere irse al Real Madrid, se irá, pero bajo nuestras condiciones"

Leonardo, director deportivo del PSG, ha hablado por primera vez sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. El directivo brasileño ha confirmado la primera oferta del club blanco, la cual ha sido rechazada, pero abre la puerta a la venta de su estrella cuyo deseo no es otro que vestir la camiseta blanca.

En una entrevista para RMC, Leonardo señala que la oferta de 160 millones de euros realizada por el Real Madrid "no es suficiente". El PSG dispara contra el Real Madrid por forma en la que se ha hecho todo, tildando de "irrespetuosa" la actitud del club blanco: "Si quiere irse, se va, pero con nuestras condiciones como cualquier otro jugador. No podemos cambiar el plan a una semana del cierre del mercado. Si un jugador se quiere ir, se va, pero bajo nuestras condiciones".

Leonardo deja caer la cifra por la que aceptarían la venta de Mbappé al Real Madrid. Insiste en que los 160 'kilos' están "muy lejos" de lo que piensan en el PSG: "No vamos a vender a un jugador por menos de lo que hemos pagado con 18 años. Tenemos que dar una cantidad pendiente al Mónaco y la oferta no la consideramos suficiente". Hay que recordar que el club del Parque de los Príncipes desembolsó 180 millones con bonus por el fichaje del delantero en 2017.

No vamos a vender a un jugador por menos de lo que hemos pagado con 18 años (180 millones)

El ataque del PSG al Real Madrid es duro: "Esto me parece una estrategia del Real Madrid [...] Desde hace dos años el Madrid ha tenido un comportamiento no correcto, ilegal, contactando con su entorno, inaceptable, nada correcto hacia nosotros. Y la prueba de esa estrategia es la de presentar una oferta a siete días del final del mercado y a un año del final de su contrato y parece una estrategia para dar entender que lo han intentado todo", dice Leonardo.

El Madrid ha tenido un comportamiento, ilegal, contactando con su entorno, inaceptable, nada correcto hacia nosotros...

También tiene para Mbappé: "La posición del PSG siempre ha sido retener a Kylian, renovarle. Siempre, desde hace dos años, el objetivo ha sido y es el mismo. Y sigue siendo así. Le hemos hecho una oferta muy importante hace dos meses a la altura de los mejores jugadores, otra hace incluso menos por encima de los últimos jugadores top...", señala sobre la postura del jugador sobre no renovar su contrato.

Leonardo explica la postura del PSG dejando más 'dardos' para el Madrid: "Verbalmente hemos dicho no al Madrid. Y no hemos recibido otra oferta del Madrid. Nunca hemos querido que se vaya, ni lo hemos imaginado, y hemos hecho una oferta muy importante y una segunda aún mejor para que renueve. El jugador dio su palabra además de que no se marcharía libre del PSG pero la estrategia parece al final que era esa, que se marchara libre. Hemos visto muchas informaciones de que no tenían dinero, que había deudas en el Madrid. No lo puedo confirmar pero es lo que se ha dicho".

Mbappé siempre ha dejado claro que no se irá libre

También deja caer que el Madrid no moverá más ficha y esperará a ficharle gratis en 2022: "Hay una estrategia global desde hace dos años para llegar a esta momento y hacer una oferta a una semana al final del mercado que saben que no vamos aceptar y decir, bueno, lo hemos intentado y no han querido y tendremos el derecho de ficharlo libre. Kylian siempre ha dejado claro que no se irá libre", señala.

Y así ha soltado Leonardo la bomba. Le abre la puerta de salida a Mbappé, pero lo hace cargando de lleno contra el Real Madrid e insistiendo en aspectos como que el jugador no se irá gratis en 2022 y tampoco vale la oferta de 160 millones realizada por el club blanco. Quedan seis días de mercado y el final de la historia, por tanto, no tardará en resolverse.

