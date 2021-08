El pulso por Mbappé ha comenzado: las claves de la operación entre Real Madrid y PSG

El Real Madrid ha movido ficha por Kylian Mbappé. La noticia, aunque esperada, ha caído como un bombazo, especialmente en España y en Francia. A falta de seis días de que cierre el mercado de fichajes, los blancos han dado el paso para el que se han estado preparando durante varios años tan meticulosamente. La pelota está en el tejado del PSG, aunque la primera oferta de 160 millones de euros no es suficiente.

El PSG ha rechazado la propuesta del Madrid. Las informaciones en el país galo se dividen entre los que sostienen que el club parisino sigue negándose a una venta de su estrella y los que dicen que la entidad confía en sacar más dinero por el traspaso. El Real Madrid no se quedará ahí y seguirá negociando el que sería el fichaje más caro de toda su historia.

El Real Madrid ha cumplido con su parte. También lo ha hecho Mbappé. Los dos quieren unir sus caminos este mismo mes de agosto y si no, como máximo, lo harán el próximo mes de enero. Es irremediable y el PSG lo sabe. Las negociaciones seguirán y hay varias claves a tener en cuenta.

El precio

Para el PSG, 160 millones no son suficientes para vender a Mbappé. Le Parisien confirmó esta madrugada que la respuesta del club a la oferta del Madrid había sido negativa. L'Équipe, que coincide en la versión, va a más y señala que en París esperan que acabe llegando una propuesta merengue que ronde los 200 'kilos' por el jugador.

El Madrid subirá su oferta y podría hacerlo hasta los 180 millones. Es una cantidad muy a tener en cuenta, sobre todo porque Mbappé acaba contrato en un año. Al PSG, si no se enroca con su inflexibilidad, le debería valer puesto que es la cifra que se marcó como objetivo este verano en ventas para combatir las pérdidas y evitar una sanción económica de la Ligue-1 por incumplir las normas.

El jugador

Llegados a este punto, se hace difícil que Mbappé hable con claridad sobre su futuro. La estrategia del jugador, apoyado en el Madrid, ha sido mantenerse en silencio por respeto hacia el PSG y a sabiendas de que no conviene abrir una guerra con Catar. Pero eso no quiere decir que el delantero pueda cambiar de opinión. No quiere renovar. No lo va a hacer y es un hecho.

El PSG lo intentó por última vez con un contrato de seis años y se volvió a topar con el 'no' de Mbappé. Ahí se empezó a fraguar el inicio de la operación. Al club del Parque de los Príncipes se le pone en la tesitura de ingresar una buena cantidad de dinero ahora o dejarle ir gratis. ¿Tirarán por orgullo una oportunidad así?

El sustituto

Hay debate en el PSG. Si no lo hubiera, no saldrían a la palestra nombres de posibles sustitutos de Mbappé. Porque sí, en París quieren fichar si el delantero se baja del barco. Da igual que ya haya llegado Messi. RMC puso sobre la mesa el nombre de Richarlison, brasileño del Everton, al que ya se habría acercado el PSG para conocer su situación. El otro que suena es Cristiano Ronaldo, que tensa la cuerda para salir de Turín.

El que también ha gustado siempre al PSG, especialmente a Leonardo, es Vinicius. El entorno del emir de Catar colgaba un tuit lanzando un guiño al brasileño este martes, cuando saltaba la bomba de la oferta del Madrid. Sin embargo, en los planes del club blanco no entra meter algún jugador en la operación en este punto del verano. Menos aún Vinicius, que está brillando desde el principio con Carlo Ancelotti.

La promesa

Por último, hay un factor que debería poner al PSG en la tesitura de negociar con el Madrid. Es una promesa, la que le hicieron a Mbappé en 2017 cuando fichó por el club y rechazó la propuesta madridista que también tenía sobre la mesa. Entonces se marcaba 2021, cuatro años después, como punto para permitir al Madrid volver a entrar en escena si el jugador quería fichar por los blancos. Hace unos días, Kylian se lo comunicó a Al-Khelaifi. Solo falta por ver si en París cumplen con lo prometido.

