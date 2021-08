Mbappé quiere salir del PSG a toda costa y el Real Madrid tendría que poner más de 180 millones

En Italia están teniendo una relevancia importante dentro de la resolución del culebrón del verano en el mercado de fichajes de fútbol. La Gazzetta dello Sport ya anticipó que el día 16 sería clave para resolver el futuro de Kylian Mbappé. La negativa del delantero a la idea de renovar con el PSG sigue por sus fueros y ahora es el club el que incluso valora la venta, tal y como informó RMC este lunes. Ahora, el diario italiano da más claves sobre la llegada de la estrella parisina al Real Madrid.

Alessandro Grandesso firma este martes una información en la que asegura que Mbappé "quiere irse a toda cosa del PSG, o casi". Reafirma que la realidad en la dirección del club francés es que el divorcio entre las partes ya no está cerrado a que no ocurra antes de que acabe el período de fichajes de verano. El delantero ha renunciado a una oferta de renovación por los próximos cinco años por 25 millones de euros netos y eso mantiene viva la llama de la ilusión en el madridismo.

Es un hecho que, de no suceder en 2021, en 2022 Mbappé lucirá otra camiseta y con casi toda seguridad será la del Real Madrid. Que suceda antes o después depende de una apertura total desde Catar. Ya no son categóricos a la hora de decir que Kylian no se va este verano. La realidad sigue siendo que el sueño de juntar el tridente que actualmente conforman Neymar, Messi y el francés sigue en la cabeza del emir, como muestra de fortaleza antes de su famoso Mundial que se celebrará en año y medio.

Este año ha tenido un verano de lujo, con contrataciones que nadie puede igualar. Leo Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georgino Wijnaldum y, sobre todo, la renovación de Neymar Jr. serían por separado los mejores fichajes que podría hacer cualquier entidad. El mercado estival del PSG es de videojuego y la salida de Mbappé lo podría emborronar. Pero el jugador tiene clara su postura, aunque eso ya le esté dejando en mal lugar delante de su afición, la que es de su ciudad de nacimiento, como se ha podido ver con los pitos en el Parque de los Príncipes.

Este aperturismo también radica en lo sucedido con Neymar Jr. en 2019. En ese verano, el brasileño intentó regresar al Barça y el PSG acordó con el jugador escuchar cualquier oferta. Las altas pretensiones de la dirección parisina impidieron que el conjunto azulgrana pudiera presentar una propuesta que consideraran. Esa experiencia podría volver a repetirse en estos últimos días de mercado, pero lo que requiera el equipo parisino ya no será tan insondeable como aquel entonces.

La Gazzetta explica que el acuerdo entre los clubes solo podría desbloquearse siempre que se llegue a las cifras que desembolsó el PSG en 2017 para hacerse con sus servicios. Es decir, el Real Madrid tendrá que poner los 145 millones que pagaron los franceses al Mónaco, más los 35 que le corresponderían al equipo monegasco por el acuerdo al que llegaron con los parisinos para su venta. 180 millones de euros sería la cifra final. Grandesso también asegura que Mbappé aceptará cualquier decisión que tome el equipo capitalino, con la condición de salir en 2022.

Además, el medio italiano explica que si se produce finalmente esta venta, el PSG se lanzaría de forma decidida a por Paul Pogba. RMC situaba el nombre de Richarlison este lunes, pero no es la primera vez que se habla del jugador del Manchester United sonando para los parisinos. El francés termina contrato en 2022 y la renovación no termina de llegar. Mino Raiola tendría una oportunidad úica para hacer caja este verano con su centrocampista si Kylian Mbappé termina en el Real Madrid.

