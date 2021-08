Mbappé habla de su futuro: "Francia no tiene la mejor liga del mundo..."

Es el nombre del momento. Es el más buscado. Kylian Mbappé afronta los últimos días del mercado de fichajes como el gran protagonista por su posible fichaje por el Real Madrid. Quiere vestir de blanco y parece que, por fin, el PSG se abre a negociar su traspaso. De momento, Esquire ha publicado una entrevista en la que el delantero se presenta desde un punto de vista más personal.

Mbappé rompe su silencio en un momento clave. No da pistas de si cambiará París por Madrid, pero deja respuestas interesantes sobre su modo de entender su evolución y su figura en el fútbol. También analiza la Ligue-1 y descubre lo que le dijo a Neymar cuando ganó el Mundial de 2018 con Francia y regresó al PSG.

El fútbol para Mbappé

"Un equipo de fútbol no es un grupo de amigos. Igual que un panadero no se lleva bien con todos los panaderos. No tienes que cenar con tus compañeros todas las noches para ganar".

Lleva un entrenador dentro

"Puedo ver cuando algo en un partido está frustrando a un compañero lo puedo tranquilizar".

Orgulloso de sí mismo

"Pocos cambian de posición como yo. Antes había un número nueve, o un número siete. He jugado en la delantera, en la izquierda y en la derecha. Con toda la humildad, no creo que todo el mundo sea capaz de cambiar de posición así cada año y mantener un gran rendimiento al más alto nivel. Eso no cayó del cielo".

¿Es una estrella?

"Yo creo que sí. Si tu cara está en todas partes en la ciudad, en todas partes en el mundo, eso es seguro. Ser una estrella es un estatus, pero no me hace mejor persona que los demás".

Los rivales

"Hay bastantes planes anti-Kylian cada partido. Significa que me han reconocido como un gran jugador. Te exige tener varias cuerdas en el arco. Y eso me gusta, porque adoro los retos".

Exhibición en el Camp Nou

"Fue el mejor partido de mi carrera, porque fue completo. Ayudé a mi equipo tanto en ataque como en defensa, y acerté en la creación y la finalización de mis jugadas, en el uno contra uno. Gané el 90% de mis duelos, si la estadística es correcta. En todo el partido, no tuve un momento en el que me sintiera apagado".

Llegada a la Selección

"Los grandes jugadores no quieren que les quites su sitio. Eso es lo que les hace grandes jugadores. Y sobre todo no quieren darte su lugar si llegas con la etiqueta de 'futuro gran jugador".

Charla con Neymar

"No voy a pisar tu jardín. Seré candidato al Balón de Oro este año porque tú no lo serás, pero te prometo que no quiero ocupar tu lugar".

Así es Ney

"En Brasil son más festivos, en Francia más serios. Aquí no se considera bueno mostrar tus pasiones. La gente pensará que descuida el PSG porque juega al póker. Creo que ha empezado a entenderlo. Al principio fue difícil para él, porque lo vivió como una afrenta. Cuando llegó, pusieron su cara en la Torre Eiffel, y seis meses después le preguntan por qué juega al póker. En Francia, la gente sabe lo que tienes, pero no necesita verlo. Solo quieren verte jugando al fútbol, sonriendo".

Cristiano y Messi

"Todo el mundo lo sabe. Si te dices a ti mismo que lo harás mejor que ellos, va más allá del ego o la determinación: es falta de conciencia. Esos jugadores son incomparables. Han roto todas las leyes de la estadística. Han tenido diez, quince años extraordinarios. Siempre te comparas con los mejores de tu deporte. (...) Creo que otros jugadores también me observan. Creo que eso empuja a los futbolistas a elevar su juego, igual que Messi fue bueno para Ronaldo y Ronaldo fue bueno para Messi".

Comparación con Haaland

"Es su segundo año, lo estamos conociendo. Es el comienzo para él. Me alegro por él, por lo que está haciendo"

La Ligue 1

"Francia no es el mejor campeonato del mundo, pero siempre he sentido la responsabilidad, como jugador emblemático, de ayudar a que la liga crezca".

