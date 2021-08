Mbappé y el Real Madrid lideran la batalla contra los petrodólares que atraen a Messi y Cristiano

El verano de 2021 puede quedar en la memoria del aficionado del fútbol como uno de los mejores en lo que al mercado de fichajes se refiere. Quien lo iba a decir, pero las cosas están en tal punto que tres de los mejores jugadores del mundo pueden cambiar de equipo en la misma ventana de traspasos. Uno (Leo Messi) ya está confirmado desde hace semanas y otros dos (Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo) están al caer.

Las dos grandes estrellas del siglo XXI quieren seguir ganando como sea. Messi, empujado de un Barça en crisis, comparte objetivo con el PSG: levantar a toda costa la Champions League. Cristiano busca volver a un primer plano tras varios años a la sombra en la Juventus y ha encontrado en el Manchester City su vía de escape. A sus 34 y 36 años, respectivamente, los petrodólares han sido la 'salvación' de ambos.

El caso opuesto es del Mbappé, que quiere salir a toda costa de uno de los dos grandes 'clubes-estado'. A sus 22 años, ya consagrado como otra estrella de talla mundial y como el gran aspirante al trono de Messi y Cristiano, da un golpe sobre la mesa al elegir jugar en el Real Madrid justo cuando el poder de los petrodólares es más grande que nunca en el fútbol europeo.

El PSG ha intentado convencer a Mbappé de todas las maneras posibles para renovar, siempre con el dinero como mayor argumento. Sobre la mesa llegó a tener una oferta de 25 millones netos por cada una de las cuatro temporadas, hasta 2026, por las que habría firmado. Kylian, como en todos los intentos anteriores, dio su 'no' rotundo. En su cabeza solo está jugar en el Madrid, sea ahora o en 2022 cuando saldría gratis.

El gran vencedor de toda esta marea veraniega de fichajes es el Real Madrid. El club blanco volverá a reinar en el mercado cuando se haga con el diamante galo, un futbolista que tiene toda una década por delante para sacar su mejor fútbol. El PSG y el City (si lo de Cristiano se termina haciendo, como parece) fichan a dos de las grandes, por no decir las mayores, leyendas de este deporte, pero ya en la recta final de sus carreras.

Lo de Mbappé y el Real Madrid es un mensaje al fútbol. Una gestión impoluta como la del club blanco, con una pandemia de por medio, puede competir contra el chorro de dinero que Catar y Emiratos Árabes aportan a PSG y City desde hace más de una década.

Las gestiones de PSG y City tienen sus diferencias, hay que decirlo. Si bien los parisinos rompieron el mercado fichando a Neymar y Mbappé, los ingleses han ido soltando millones y millones por casi medio centenar de fichajes en diez años. Uno ficha menos y convence con salarios estratosféricos y otro lo hace con el atractivo de la Premier aún pagando más por las contrataciones y fichando más.

La 'cárcel de oro'

También ha quedado demostrado que salir del PSG es más complicado que hacerlo del City. Además del caso Mbappé, hay que recordar otros como los de Adrien Rabiot, Verratti o Neymar cuando quiso volver al Barça. Con los años ha ido ganando más peso el término 'cárcel de oro' para definir lo que supone fichar por el club del Parque de los Príncipes.

Nasser Al-Khelaifi, en la ceremonia del sorteo de la fase de grupos de la Champions League REUTERS

Por eso muchas jóvenes promesas, no solo Mbappé, han acabado saliendo de París cuando se acabaron sus contratos. Pasó este verano con Kays Ruiz-Atil y el anterior con Tanguy Nianzu y Adil Aouchiche. Jugadores de futuro que no vieron claro firmar una ampliación de contrato con el PSG para no atar su carrera deportiva a la entidad gala.

De hecho, el mensaje que manda el PSG a los jóvenes es cada vez más preocupante. Quizás por eso sigue siendo un destino por el que apuestan estrellas consolidadas para firmar su último gran contrato y unirse a un proyecto ambicioso. Este verano ficharon a Achraf Hakimi y Gianluigi Donnarumma, que no llegan a los 23 años, pero en el historial de fichajes del jeque hay más veteranos que promesas.

Desde que Al-Khelaifi tomó los mandos del PSG, se han fichado más de una decena de futbolistas con 30 o más años. Por el contrario, jóvenes que ficharan y se consolidaran están solo en el equipo Mbappé, Marquinhos y Verratti -estos dos últimos forzaron en el pasado para fichar por el Barça-.

Jugador Edad Equipo Temporada Precio Messi 34 Barcelona 21/22 Libre Ibrahimovic 30 Milan 12/13 21M Wijnaldum 30 Liverpool 21/22 Libre Lugano 30 Fenerbache 11/12 3M K. Navas 32 R. Madrid 19/20 15M S. Ramos 35 R. Madrid 21/22 Libre Maxwell 30 Barcelona 11/12 3,5M D. Alves 34 Juventus 17/18 Libre Lass 32 Al Jazira 17/18 Libre Buffon 40 Juventus 18/19 Libre Beckham 37 LA Galaxy 12/13 Libre

Mbappé por un lado y Messi y Cristiano por el otro. El joven que quiere ser el mejor del mundo que quiere huir de los petrodólares y los dos treintañeros que ya han sido los mejores y que se unen a PSG y City sin tiempo por delante para sentirse atados. El fútbol cambió con la entrada de los petrodólares, pero el Real Madrid ha vuelto a demostrar que hay esperanza para que este deporte no acabe siendo el patio del recreo de los jeques.

