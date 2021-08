Pellegrini: "¿Mbappé y el Real Madrid? Me parece una falta de respeto..."

Todo el mundo del fútbol está más pendiente de lo que ocurre entre el PSG y el Real Madrid que de la propia jornada de fútbol que está a punto de comenzar. El fichaje de Kylian Mbappé ocupa las portadas de todos los portales y también está instalado en las cabezas de todos los aficionados. Tanto es así que hasta el rival de este fin de semana ha hablado sobre la posibilidad de que llegue el francés. Además, ha sido Manuel Pellegrini, el exentrenador blanco, el que se ha pronunciado.

El chileno no cree que todos estos rumores vayan a afectar al rendimiento del equipo. "El Real Madrid está acostumbrado a tener muchas noticias en primera línea, pero también a ganar. Es un muy buen equipo, con un buen técnico y las noticias que salen en la prensa no afectarán a su rendimiento", sentenció Pellegrini.

Eso sí, no quiso dar su opinión sobre la llegada del jugador: "Preparo el partido contra el Madrid, no contra especulaciones del mercado, me parece una falta de respeto hacia la institución o el jugador. Lo que está en prensa se mantiene en prensa".

En cualquier caso, el entrenador ha dejado claro que tiene ganas de este partido por lo sucedido la pasada temporada. "Tenemos la espina clavada de la temporada pasada, con dos decisiones de VAR en las que el árbitro estaba cerca. Eso nos impidió ganar. Trataremos de ganar", explicó Pellegrini.

Horas calientes

El cuadro galo es quien tiene que decidir, pues la postura del Real Madrid está muy clara. Las altas esferas del club merengue consideran suficiente la propuesta enviada tras los 160 millones de euros iniciales. La confianza es tal que no subirán de los 180 millones de euros definitivos, tal y como ha publicado EL BERNABÉU. Por lo tanto, solo hay dos vías para el PSG: o aceptar esa cantidad por Mbappé o asumir las consecuencias de dejarle marchar gratis en 2022.

Las próximas horas serán claves en todo esto. El PSG tiene que decidir si acepta o no la última oferta del Real Madrid. Tras una actitud algo dura de cara a los medios de comunicación, la prensa más cercana a Al-Khelaifi ya ha asegurado que con 180 millones de euros de propuesta están dispuestos a hablar de la venta de Mbappé. 'Donatello', como le conocen en el vestuario, está a horas de vestir de blanco.

[Más información: La presentación de Mbappé: las opciones del Real Madrid para una fecha histórica]

Sigue los temas que te interesan