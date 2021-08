Le Graet: "Mbappé necesita amor"

En el PSG ya son conscientes de que no hay otra salida que la de permitir el traspaso de Kylian Mbappé. El club presidido por Florentino Pérez continúa trabajando en la incorporación del galo y realizó este jueves una última oferta de 180 millones de euros. El Real Madrid tiene partido de La Liga el sábado y el PSG hará lo propio el domingo. Por ello, la intención es que el asunto se resuelva antes de que Pochettino tenga que dar la lista de convocados. Mientras tanto, siguen hablando en Francia con un personaje importante como Noël Le Graët.

En una entrevista con Ouest France, de la que este viernes han dado un adelanto, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol ha dejado varias perlas sobre el todavía jugador del PSG. Sobre todo, se ha centrado en el suceso de este verano, cuando Mbappé falló el penalti que dejó fuera de la Eurocopa a Francia. Ha desvelado que tuvo una reunión con el delantero y también con su madre, Fayza Lamari, por los comentarios que recibió.

"Su madre me pidió que me reuniera con ellos después de la Eurocopa. Acepté esa cita con Kylian solo, porque nunca me encuentro con familias... Estaba molesto por su penalización, su actuación y las críticas... Lo animé, es un jugador excelente, un talento francés extraordinario que no se puede juzgar por un penalti fallado. Las redes sociales no fueron muy amables, estaba muy molesto", explica Le Graët dando detalles de esa reunión con el futbolista.

INFO OUEST-FRANCE. Équipe de France. Vexé, Kylian Mbappé a demandé à voir Noël Le Graët après l’Euro https://t.co/lEWdIBAObM August 27, 2021

Se arrepiente de no haber hecho un comentario público para defenderlo. "Kylian necesitaba sentir nuestro apoyo, saber que lo estábamos defendiendo. Creo que es un chico que necesita amor, parece que se le quedaron en la garganta varias cosas: el penalti fallado, el color de su piel... Es cierto que no saqué una nota de prensa, le hubiera gustado que defendiera a él públicamente", sentencia el presidente de la federación francesa.

Su futuro

Las próximas horas serán claves en todo esto. El PSG tiene que decidir si acepta o no la última oferta del Real Madrid. La segunda oferta del Real Madrid cumple los 180 millones que se pagaron al Mónaco y es el conjunto parisino el que debe responder. Le Graët ha dado su veredicto: "Preferiría que se quedara... Por supuesto, como francés, preferiría que el PSG se quedara con un delantero galo con tanto talento, sobre todo teniendo en cuenta los jugadores que tendrá a su lado".

[Más información: Mbappé, más cerca del Real Madrid: horas clave para el acuerdo con el PSG]

Sigue los temas que te interesan