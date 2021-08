El Betis calienta el partido ante el Real Madrid con la Tortugas Ninja: así es el cartel del duelo

El Benito Villamarín acoge el partido entre Betis y Real Madrid, en un momento en el que foco mediático está puesto sobre el conjunto blanco y el posible fichaje de Kylian Mbappé por la entidad madridista. Mientras las negociaciones continúan, el equipo andaluz ha querido sumarse al movimiento de las Tortugas Ninja.

Puede ser uno de los recursos más utilizados esta temporada por los rivales del Real Madrid, ya sea porque Mbappé se convierta en nuevo jugador merengue o bien para mofarse de los de Ancelotti si el delantero francés no acaba aterrizando en el Santiago Bernabéu antes del 31 de agosto.

Pase lo que pase, el Betis ya ha tirado de humor para presentar su cartel promocional del partido ante el Real Madrid en las redes sociales. Una Tortuga Ninja como principal protagonista y algunas respuestas con mucha guasa, incluyendo fotomontajes que visten al internacional francés con la camiseta verdiblanca.

Lo cierto es que el posible traspaso de Mbappé está centrando toda la actualidad deportiva y eso incluye la previa del Betis - Real Madrid. Pellegrini intentó poner un punto de cordura al señalar que consideraba "una falta de respeto" centrarlo todo en Kylian cuando hay un partido por delante.

"El Real Madrid está acostumbrado a tener muchas noticias en primera línea, pero también a ganar. Es un muy buen equipo, con un buen técnico y las noticias que salen en la prensa no afectarán a su rendimiento. Preparo el partido contra el Madrid, no contra especulaciones del mercado, me parece una falta de respeto hacia la institución o el jugador. Lo que está en prensa se mantiene en prensa", señaló Pellegrini.

Ancelotti responde

En rueda de prensa, también Ancelotti fue preguntado por el tema del momento. "Me parece raro que me hagas esta pregunta, no me la esperaba. Creo que lo entiendo. Con mucho respeto tengo que decir que es un asunto que está manejando el club. En nuestra cabeza está el partido de mañana. Entiendo que le interesa a todo el mundo, pero en este momento no puedo decir nada más", dijo irónicamente.

"Si digo que Mbappé es un gran jugador, digo la verdad. También tenemos grandes jugadores aquí, intento que saquen toda esa calidad que tienen", continuó el técnico italiano, que tuvo que responder a varias preguntas sobre el todavía jugador del PSG. "¿Qué significa fichar a Mbappé? Te puedo responder qué significa entrenar al Real Madrid. Es entrenar al gran club del mundo. Todos los días es lo mismo. Es una gran ilusión entrenar a este club", añadió Ancelotti.

[Más información - Pellegrini: "¿Mbappé y el Real Madrid? Me parece una falta de respeto..."]

Sigue los temas que te interesan