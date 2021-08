El once del Real Madrid ante el Betis

El Real Madrid jugará ante el Real Betis la tercera jornada de La Liga. Un momento importante pues justo después de este encuentro llegará el primer parón de selecciones de la temporada. Por ello, sumar tres puntos para mantener las buenas sensaciones antes del regreso a la competición es clave. Los de Ancelotti buscarán la conquista del Villamarín con bajas, pero con buen ritmo.

El equipo merengue no ha podido dar buenas noticias en la convocatoria previa. Carlo Ancelotti ya había dado alguna pista en la rueda de prensa previa al partido, pero fue horas después, cuando hizo pública su lista de convocados, cuando se confirmó que el Real Madrid no recuperaba a ninguno de sus jugadores lesionados para el duelo ante el Betis.

"El pesimista Nacho no está, pero vuelve el pesimista Carvajal. El trabajo defensivo es una cuestión de sacrificio. Todos pueden defender", Ancelotti a los medios de comunicación. Y es que Nacho, que estaba intentando apurar para estar presente, no pudo alcanzar su mejor estado de forma y acabó quedándose fuera junto a otros defensas como Marcelo. Por ello, y teniendo en cuenta la inminente cesión de Odriozola a la Fiorentina, el entrenador del Real Madrid tendrá que cambiar su once.

Alineación Real Madrid

El puesto más claro es el de la portería, donde Thibaut Courtois buscará dejar su arco a cero para ir cosechando buenas estadísticas. Y todo lo contrario sucede en la línea defensiva, donde se esperan cambios y una sorpresa. El lateral derecho es para Dani Carvajal, que continúa buscando sus mejores sensaciones tras superar la lesión y la pareja de centrales la conformarán tanto Militao como David Alaba. Es por eso por lo que el lateral izquierdo queda libre para que lo ocupe Miguel Gutiérrez.

El canterano del Real Madrid tendrá, salvo cambio de última hora, su primera gran prueba con Ancelotti en el banco. Ya dejó buenas sensaciones durante la etapa final de Zinedine Zidane y el mismo entrenador italiano destacó el nivel de los jóvenes con los que ha completado sus últimos entrenamientos. Gutiérrez, sin Marcelo ni Mendy y con Nacho fuera, puede abrir la puerta del primer equipo.

Bale se asienta

Más seguridad habrá en el centro del campo, donde las bajas vienen marcando el esquema que prevé Ancelotti para su Real Madrid. Casemiro es un fijo en el equipo blanco y Fede Valverde viene asentándose como compañero ante las ausencias de Kroos y Modric. El tercer lugar, y que podría ser disputado por un Odegaard que prefirió dejar el Real Madrid, lo está intentando pelear un Isco que apunta a repetir titularidad.

El tridente ofensivo, de igual manera, tampoco debería tener muchos cambios. Benzema es intocable y Gareth Bale viene rindiendo a buen nivel en este inicio de temporada. Hazard, por el otro extremo, también viene asentándose en busca de su mejor forma. El belga podría perder el puesto con Vinicius, que se ha convertido en el goleador del Real Madrid, pero Ancelotti tiene en su mano emplearle como revulsivo o probar desde el inicio. Esta, además, puede ser la última jornada antes de que Mbappé sea nuevo fichaje del club merengue.

