Verratti: "¿Mbappé? Cada caso es diferente, yo me quede en el PSG sin que nadie me obligara"

El 'culebrón Mbappé' continúa haciendo temblar los cimientos del PSG. A la espera de que se resuelva la situación del delantero, Marco Verratti ha hablado sobre él y también del proyecto del conjunto parisino. Desde la llegada de Leo Messi a la de Gianluigi Donnarumma.

El centrocampista italiano se ha confesado en La Gazzetta dello Sport. En el medio de su país ha afirmado que espera que Kylian Mbappé continúe en el Parque de los Príncipes más allá del próximo 31 de agosto. Él mismo estuvo en la situación del delantero y, finalmente, continuó en París pese a su coqueteo con el Barcelona.

"Somos muy amigos, incluso fuera del terreno de juego", ha comenzado diciendo Verratti sobre Mbappé. "Hablamos entre nosotros, pero si se queda queda entre nosotros. Mi caso fue diferente", ha comentado refiriéndose a su intención de salir del Paris Saint-Germain hace ya varios años.

Kylian Mbappé celebra un gol con el PSG en la temporada 2021/2022 EFE

Verratti ha explicado su caso: "Yo quería cambiar porque no entendía ciertas cosas. Hablé con el club y decidí quedarme sin que nadie me obligara como a veces dicen". "En el fútbol, cada situación es diferente. Yo quiero jugar con los mejores, así que espero que se quede", ha agregado.

De Donnarumma a Messi

Además de sobre Mbappé, Verratti también ha hablado sobre Donnarumma: "Le hablé bien del PSG, que tiene grandes objetivos. 'Gigio' es joven, pero también ambicioso. Le expliqué que hay mucho por ganar, todo". En lo que no se ha mojado es en el debate entre Donnarumma o Keylor Navas.

¿Si tiene que sudar por ser titular? Tenemos dos de los mejores porteros del mundo. No conocía a Navas, pero es un fenómeno, nos ha salvado en muchos partidos, es importante para el equipo. Lo mismo ocurre con Donnarumma. Puede que a Pochettino le cueste decidirse, pero al final habrá espacio para los dos".

Sergio Ramos y Messi, en su presentación con el PSG Reuters

Del debate de la portería a la llegada de Leo Messi: "Tenerlo aquí es increíble. No lo creí hasta que lo vi. Ya nos conocíamos, quizás no habla mucho, pero tiene una gran personalidad y eso se nota en el campo. Es un líder, un campeón también querido por los que no apoyan ni al Barça ni al PSG. Para mí, es el mejor de la historia".

En cuanto a la Champions League, el centrocampista italiano ha señalado que "la campaña de fichajes fue increíble" y no solo por la llegada de Messi, sino también por Achraf, Donnarumma, Wijnaldum y Sergio Ramos.

Por todo ello, Verratti ha asegurado que no pueden "perder esta oportunidad" de ganar la 'Orejona', que son "un equipo completo", pero que lo primero es "creerlo" porque "nadie te da nada". "Estamos entre los tres o cuatro favoritos, con el City y Bayern. Este club nos lo da todo para ganar", ha sentenciado.

