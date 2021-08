El Real Madrid quiere dar la bienvenida a Mbappé con victoria ante el Betis

Tercer partido de La Liga para Real Madrid y Betis. La actualidad del encuentro viene marcada por el 'culebrón Mbappé', pero el conjunto blanco se centra en el duelo del Benito Villamarín ya que vienen de empatar ante el Levante en el Ciudad de Valencia. Cuatro puntos de seis posibles y una carrera por no descolgarse de los puestos de cabeza a las primeras de cambio.

Se busca la reacción después de ese empate y para ello, la gran duda es quiénes formarán el tridente titular madridista frente al Betis. Benzema es un fijo y en los dos anteriores encuentros del campeonato doméstico fueron Bale y Hazard los que acompañaron al galo en ataque. Pero Vinicius ha comenzado el curso en un gran momento por lo que puede haber sorpresa en Sevilla.

Lo que es seguro es que no estarán en el Benito Villamarín ni Nacho ni Marcelo. Dos importantes bajas en la zaga, además de la ya conocida de Odriozola, quien ha llegado cedido a la Fiorentina, y que dejan a Ancelotti con poco margen de maniobra. No hay que olvidar que Ferland Mendy tampoco está disponible, por lo que este será el primer duelo de Alaba como central.

David Alaba, durante el partido frente al Alavés REUTERS

El austriaco ha comenzado la campaña con el Real Madrid partiendo desde el lateral izquierdo, pero con la baja de Nacho por unas molestias musculares, Alaba pasa a ejercer como central junto a Militao. En el carril derecho se espera la presencia de Carvajal, quien regresó tras su lesión con unos buenos minutos contra el Alavés el pasado fin de semana, y en banda izquierda se colocará Miguel Gutiérrez.

En cuanto al centro del campo, Modric y Kroos continúan siendo baja, por lo que si nada cambia, se espera que vuelvan a ser Fede Valverde e Isco los que acompañen a Casemiro en la medular. El malagueño cuajó un notable partido en Mendizorroza, pero una jugada puntual en ataque, que él mismo acabó, hizo enfadar a Ancelotti, por lo que habrá que esperar para ver si hay castigo o no.

Movimiento en el Betis

Por la parte del Betis, el conjunto verdiblanco continúa con su proceso de formación de su plantel para la 2021/2022. Ni Álex Moreno ni Diego Lainez están disponibles para la visita del Real Madrid, tampoco Youssouf Sabaly y, por supuesto, un Loren Morón que ha sido cedido al Espanyol esta semana. Pero no todo es negativo, Germán Pezzella y Willian José se han unido al equipo, aunque en el caso del delantero, todavía sin un solo entrenamiento junto a sus nuevos compañeros.

Con las bajas y los que vuelven de lesión, como Bartra, Camarasa o Rober González, todo apunta a que el once titular del Betis no cambiará mucho del visto frente al Cádiz. La única variante que podría producirse es la de Guido Rodríguez por Guardado en el centro del campo. Lo que no cambia son los galones a Borja Iglesias en ataque, así como la batuta del juego para Canales y Fekir.

Real Betis - Real Madrid

Real Betis Balompié: Rui Silva; Montoya, Edgar, Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez, Canales; Aitor Ruibal, Fekir, Juanmi; y Borja Iglesias.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Alaba, Militao, Miguel Gutiérrez; Casemiro, Valverde, Isco; Bale, Benzema y Hazard.

Árbitro: Hernández Hernández (Colegio Canario)

Hora: 22:00 - Movistar LaLiga / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 3 de La Liga que se disputará en el Benito Villamarín (Sevilla, España).

