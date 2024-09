El Tribunal Administrativo del Deporte anula las elecciones a la presidencia de la RFEF

El vacío de poder en la Real Federación Española de Fútbol se prolongará de manera indefinida. El Tribunal Administrativo del Deporte anuló el acuerdo de la Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol del pasado día 9, por el que convocó elecciones a la presidencia de este organismo para finalizar el mandato 2020-2024 tras la inhabilitación de Pedro Rocha.

Esto se produce después de que Miguel Galán, el presidente de CENAFE, interpusiera un recurso contra la celebración de estos comicios al no haberse declarado el cese de Pedro Rocha como presidente por parte de la Asamblea General de la Federación.

El TAD considera, por lo tanto, que la inhabilitación que pesa sobre Pedro Rocha de dos años no acarrea de manera inmediata su suspensión en el cargo. Es decir, el Tribunal señala que según los estatutos de la propia Federación es la Asamblea General la que debe decidir acerca de este cese, y que por eso no se puede aplicar el artículo 31.8 de esta normativa como hizo la RFEF, para constituir su Comisión Gestora y convocar elecciones al cargo de presidente.

Pedro Rocha, en un acto de la RFEF Europa Press

Dice el TAD en su resolución que no puede apreciar que el cese de Pedro Rocha en sus funciones como presidente de la Federación se haya producido, ya que no hay una resolución en firme de la Asamblea General que así lo indique. Por lo tanto, no se da el primer paso necesario para que deje de tener cualquier relación con el cargo.

El artículo 31.8 de los Estatutos de la RFEF indica que "si el Presidente cesara por causa distinta a la conclusión de su mandato, la Junta Directiva se constituirá en Comisión Gestora y convocará elecciones para proveer al cargo; el que resulte elegido ocupará el cargo por tiempo igual al que restase por cumplir al sustituido".

Por otra parte, en el recurso presentado por Miguel Galán también se apuntaba que estas elecciones eran contrarias a la norma ya que el mandato actual de Pedro Rocha contemplaba el periodo de tiempo que le hubiera faltado a Luis Rubiales para concluir el suyo. Esto eso, un plazo inferior a seis meses.

Unas elecciones paralizadas

El pasado 9 de septiembre, la Real Federación Española de Fútbol anunció la convocatoria de elecciones a la presidencia tras la inhabilitación de Pedro Rocha.

Este viernes estaba previsto que la Comisión Electoral de la RFEF proclamara presidenta de forma definitiva a María Ángeles García Chaves, después de confirmarla hace tres días como única candidata a la presidencia, a expensas de posibles recursos.

Las elecciones estaban programadas para el próximo 7 de octubre. Según los plazos que publicó la RFEF en su comunicado, el pasado 12 de septiembre se abrió el plazo para presentar las candidaturas y el 18 de este mismo mes se cerró.

Ahora, sin embargo, todo se ve de nuevo paralizado y los escándalos siguen sacudiendo a una Federación que vive los peores momentos institucionales de toda su historia.