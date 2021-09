Usain Bolt barajó su regreso para Tokio 2020, pero su entrenador lo rechazó: "Creo en él"

El sueño de volver a ver a Usain Bolt corriendo en una pista olímpica estuvo muy cerca de cumplirse en Tokio 2020. Sin embargo, su entrenador le negó cualquier opción y el jamaicano decidió no pelear por su clasificación. Lo ha confirmado el múltiple medallista olímpico en una entrevista donde destaca que le picó el "gusanillo" para regresar a los Juegos aplazados por el coronavirus.

Usain Bolt, retirado en 2017, ha destacado que ya era "demasiado tarde" para volver. A sus 35 años tiene ganas, pero los recursos físicos son menores y los expertos de los que se rodea bien lo saben. "Si iba a volver habría sido para estos Juegos Olímpicos", ha zanjado en la BBC, por lo que ya no volverá a competir de manera profesional.

"Cuando le dije a mi entrenador que me iba a retirar me sentó y me dijo 'cuando te retires se acabó. No voy a hacer ninguna gira de regreso, nada. Así que asegúrate de que estás preparado para retirarte'", ha relatado Bolt. Pese a las advertencias, el jamaicano siguió soñando y un año antes de los Juegos Olímpicos, fijados en un principio para 2020 y aplazados posteriormente para 2021, acudió a hablar con su entrenador.

"¿Qué piensas de volver para los Juegos Olímpicos?", sondeó Bolt a su técnico. Este, sin embargo, fue tajante según el jamaicano: "Ni empieces". La duda sobre su regreso a las pistas acabó pronto, porque su mano derecha y preparador no estaba por la labor de iniciar un nuevo plan que le permitiera competir en condiciones. "Si mi entrenador dice que no, no lo voy a hacer", ha recalcado Bolt.

El exatleta ha indicado que cree en él al cien por cien, por lo que todo consejo lo toma como una regla a cumplir. "Si me dice que no, es que no; pero sin embargo me pica el gusanillo", ha reconocido en dicha conversación en la BBC. La historia de Bolt, por lo tanto, ya está escrita y no tendrá ningún capítulo más.

Un adiós final

El corredor jamaicano se despidió del deporte profesional en 2017 con un largo historial de éxitos. Su primera participación en unos Juegos Olímpicos fue en Atenas 2004. Desde entonces acumuló un total de cuatro presencias en la cita olímpica hasta ganar ocho medallas de oro. Ninguna cayó en Atenas, pero logró ganar el metal en las siguientes tres ediciones. De todas sus participaciones, únicamente ha concuido sin presea en los 200 metros de 2004 y en el 4x100 de Pekín 2008.

Estos últimos Juegos Olímpicos, donde Bolt aspiraba a poder participar, también le han tenido presente. El jamaicano fue protagonista gracias a sus récords, pues durante más de una jornada en Tokio se barajó que pudieran batirse. La polémica de las zapatillas empleadas por los atletas, en la que él mismo participó, acabó quedando en nada.

