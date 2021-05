La eLaLiga, desde dentro: el mayor espectáculo de fútbol virtual a través de sus protagonistas

'Lo que no puede ser, puede ser'. Con ese lema se presentó la Gran Final de la eLaLiga Santander, el mayor evento de FIFA en España y su primera cita presencial desde que comenzara la pandemia. Este fin de semana, en Barcelona, ocurrió la magia de la mano de LaLiga, Electronic Arts y la Liga de Videojuegos Profesional (LVP).

Tras pasar el corte de la temporada regular, 16 de 38 clubes de Primera y Segunda División llegaron a la final. Entre todos se repartieron 250.000 euros, 100.000 de ellos solo para el campeón. Se los llevó Neat, del Valladolid, un chico de 17 años que ya ganó la edición pasada. "Tiene un don", repetía tras su victoria la gente que allí se encontraba.

EL ESPAÑOL estuvo presente en la Gran Final y vivió en primera persona un espectáculo que nada tiene que envidiar a las mejores producciones deportivas y de entretenimiento. Los eSports siguen creciendo y en España tenemos la suerte de contar con una infraestructura que pone a nuestro país a la vanguardia en lo que al competitivo de FIFA se refiere.

Que la eLaLiga y su final funcionen tan bien tiene un porqué muy marcado. Basta dar una vuelta por sus entresijos para entender (si queda gente que no sepa que aquí 'pasan cositas') que esto va mucho más allá de una competición de videojuegos. Sino no se explicarían su media de 13.420,9 espectadores en el canal principal de Twitch de eLaLiga durante el domingo y los 361.476 espectadores únicos que siguieron el evento.

La apuesta es máxima. En el centro de producción urbano más grande de Europa, el de MEDIAPRO en Barcelona, la eLaLiga cuenta con un plató de 1.000 m2 y un espectacular despliegue de 70 trabajadores, 25 cámaras y hasta una 'skycam' como las de los estadios de fútbol de LaLiga, solo que con dos ejes.

Pero para comprender mejor por qué los eSports y este tipo de eventos atraen a tanta gente joven, y cada vez más público en general, qué mejor que lo expliquen los principales actores de la función, que no son pocos. Creadores de contenido, narradores deportivos, coaches y los propios competidores son la cara visible de la eLaLiga y EL ESPAÑOL les preguntó entre bambalinas sobre la competición.

Competidores: JRA

JRA fue el primer campeón de la eLaLiga y desde 2018 se mantiene como una de las figuras más reconocibles del circuito. Esta temporada ha competido representando al Celta de Vigo y es uno de los 16 que llegaron a la Gran Final. En él y en sus compañeros se observa la ilusión de volver a un torneo presencial "después de año y medio compitiendo desde casa".

En la final sabes que te juegas mucho; ves la copa, el ambiente que hay... Te metes mucho en esa burbuja JRA, jugador del Celta de Vigo

"En casa no tienes a tu rival enfrente a un metro. Se juega con un factor psicológico. Aquí sabes que estáis jugando los 16 mejores de España, te juegas mucho, ves la copa (Nota: de 13 kilos de peso), ves el ambiente que hay... Te metes mucho en esa burbuja", cuenta a este diario.

Los jugadores son los primeros en notar el crecimiento de este sector: "Este es el cuarto año. La evolución está siendo espectacular en cuanto a nivel de audiencia o de participación de jugadores, por ejemplo. Esto va in crescendo cada año", dice sobre la eLaLiga. El siguiente paso es contar con público, ya que la idea, de no haber sido por la pandemia, era haber realizado esta final en un gran recinto en Madrid y con miles de personas en sus gradas.

Daniel Aguilar, jugador del Fuenlabrada, y su coach Raúl Rodríguez eLaLiga

'Coaches': Raúl Rodríguez

Una de las figuras más recientes que se han incorporado son los coaches, que vienen a ser los encargados de mantener a los jugadores y centrados y diseñar sus estrategias. EL ESPAÑOL pudo hablar con Raúl Rodríguez, coach de Daniel Aguilar, del Fuenlabrada, el cual no podía contener las lágrimas al quedarse a un paso de luchar por entrar en la final por el título.

En mi punto de vista, los competidores de eSports tienen que dejar las emociones de lado Raúl Rodríguez, 'coach' del Fuenlabrada

"El principal papel es trabajar mucho con el jugador, potenciar sus virtudes e intentar que minimice los errores. También mantener su psicología, ya que está con el corazón a mil por hora. Hay que intentar mantener un equilibrio y así se ganan torneos", cuenta Raúl.

"Si eres un jugador de fútbol y llegas a un equipo, tienes que adaptarte a tu entrenador. Aquí, sin embargo, el coach se tiene que ganar el respeto de su jugador para que confíe en ti y lo que dices", explica sobre su papel. Y tiene clara otra diferencia con los futbolistas profesionales: "Para mi punto de vista hay que dejar las emociones de lado. No es algo físico, como puede ser para los futbolistas. Aquí estar excitado puede ser bastante contraproducente".

Cacho01, durante la narración de un partido de la eLaLiga Santander eLaLiga

Creadores de contenido: Cacho01

Cacho01 es uno de los creadores de contenido que durante el fin de semana formaron parte de la mesa de casters. DjMaRiiO, Spursito y él hicieron de comentaristas en un evento donde se congrega buena masa del público que tienen en sus canales de YouTube y otras plataformas. Ellos saben conectar mejor que nadie con los más jóvenes y ahora han sabido ver el potencial de un evento así.

La gente no solo es fan de un equipo, sino también de determinado jugador y eso engancha Cacho01, creador de contenido

"Estos eventos han crecido mucho con los años. Por suerte este lo hemos podido hacer presencial y, aunque no tengamos publico físico, les gusta mucho (a los jóvenes) desde sus casas. Hay equipos involucrados detrás y la gente no solo tiene fanatismo por determinado equipo, sino también por cierto jugador al que ve todas las semanas en sus directos. Engancha, como ser aficionado de un equipo de fútbol real", dice.

No cree que fútbol real y virtual tengan que ser competencia y ve la capacidad de llenar estadios "con 10.000 o 15.000 personas de aquí a unos años". "Como estamos viendo con otros videojuegos, el FIFA seguirá esa tendencia", añade.

Rodrigo Fáez entrevistando a Pepeelbotellu, del Sevilla

Periodistas deportivos: Rodrigo Fáez

Y si a los creadores de contenido se les mezcla con comentaristas nativos y con las voces del fútbol español -Miguel Ángel Román o Rubén Martín- el resultado es muy profesional. Uno de los primeros en apostar por el sector y abrirse del fútbol real al virtual y las nuevas formas de comunicación fue Rodrigo Fáez, periodista de ESPN y con recorrido por beIN Sports o GOL.

El fútbol virtual es más emocionante que el deporte tradicional y tiene un romanticismo que mola mucho Rodrigo Fáez, periodista deportivo

Nos explica qué varía entre lo tradicional y lo nuevo: "Cambia la forma. En fútbol real, el formato es más extenso. No te diría más aburrido, pero aquí son muchas emociones al mismo tiempo, en un espacio corto de tiempo y ves más altibajos. Es más emocionante, para mí, que el deporte tradicional y tiene ese ingrediente extra de la juventud y de que es un sector que acaba de llegar y está creciendo. Tiene ese romanticismo que mola mucho", analiza para EL ESPAÑOL.

Rodrigo también defiende que no hay que ver al FIFA como competencia para el fútbol real: "Hay mucha gente desde el fútbol tradicional que te intenta decir 'no, es que los eSports van a suplantar...'. No, eso es mentira. Esto es una industria del espectáculo. Está orientado a un formato distinto, lo puedes ver 'on demand', desde el móvil, no necesitas dedicar hora y media...", dice.

"Iniciativas como la eLaLiga son cojonudas. He estado por Europa y como esto no lo hay. Está guay que seamos pioneros en este aspecto, al menos uno de los grandes pilares, para que esto vaya creciendo, sea más de presente y una inversión para en el futuro, no sé si llegar a ser números 1, pero al menos estar ahí", cierra.

