Eric García, antes de la 'final' ante el Dinamo: "Todos sabemos la importancia del partido"

El Barça llega a la cuarta jornada de la Champions sin red. Viaje muy complicado a Kiev por el frío, las precipitaciones y también por el rival. El Dinamo demostró en el Camp Nou que su nivel no está tan lejos del que muestra ahora mismo el conjunto azulgrana. Por ello, a pesar de que se trata del rival más flojo del grupo, todo hace indicar que será un duelo muy complicado.

Los de Sergi Barjuan llegan tras un nuevo pinchazo en La Liga ante el Alavés demostrando que la llegada del técnico catalán no ha sido suficiente para revitalizar a un equipo que está en caída libre. Koeman parecía ser uno de los problemas, pero sin la presencia del neerlandés tampoco se han encontrado soluciones.

Junto al técnico ha comparecido en rueda de prensa Eric García, central del Barça que tendrá que asumir el liderazgo de la zaga en un partido muy importante tras la lesión de Gerard Piqué, que sufrió una elongación en el encuentro contra el Alavés. El defensa analizó la situación del equipo tras un inicio de temporada que está siendo pésimo, pero con la esperanza de revertir la situación tras recuperar a algunos de los lesionados. Tanto Eric como el resto de la plantilla saben que se trata de una final en la que no pueden fallar.

'Final' ante el Dinamo

"Todos sabemos la importancia, por el partido, clima, viaje. Hay que estar preparados mentalmente. Está claro que es un partido importante, pero todos lo son. La exigencia del club no te permite relajarte en ningún partido. Hay que salir a ganar siempre, mañana no será menos".

Fichar por el Barça

"Cuando tome la decisión estaba muy convencido y habría tomado la misma decisión ahora aunque no esté Messi. El fútbol es impredicible. Los resultados no son los que queríamos. Pero mañana jugamos un partido muy importante. Podemos depender de nosotros. Me siento bien, al principio fue complicado. Me han dado confianza y estoy agradecido. He tenido momentos de incertidumbre, pero cada vez estoy mejor".

Eric García en un entrenamiento con el Barça FC Barcelona

Solidez defensiva

"Está claro que cuando dejas la portería a cero es más fácil. Todos tenemos que ayudar más".

Ansu y Dembélé, listos

"Todos los jugadores son diferentes. Dembélé y Ansu son importantes, que estén de vuelta es importante para nosotros".

Llegada de Sergi Barjuan

"Estamos muy contentos de que Sergi esté aquí. Sabemos dónde estamos. Siempre ha sido así. Estoy seguro que con la confianza, creceremos. Estamos bien, pero la confianza la dan los resultados. Queremos cambiar la situación. El grupo es espectacular. Saldremos adelante".

Críticas a su nivel

"Soy el primero en ser autocrítico. Y la gente de mi lado también lo es conmigo. Estoy trabajando para intentar ser mejor cada día. Ojalá esté aquí mucho tiempo".

Peligros con las contras

"Los rivales se cierran y van a la contra y lo estamos trabajando. La intención es que no nos hagan contras. Hay que cuidar el balón y estar atentos a las vigilancias".

Diferencias con la Premier

"La Premier es más física, no hay pausa Aquí, tenemos más control del partido. Intento aportar lo que el equipo necesita".

