Messi habla desde París: "Me gustaría volver al Barça, me encantaría ser secretario técnico"

"Sí. Siempre lo dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien", ha confirmado en una entrevista para el diario Sport dos meses después de su fichaje por el PSG. "Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona, o no. O si va a ser de otra manera", ha remarcado en el avance que ha publicado el periódico deportivo.

"Si está la posibilidad, me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo", ha reconocido un Leo Messi que ya va dando pistas sobre qué camino tomará cuando abandone el mundo del fútbol como jugador.

Esta es la primera vez que Leo Messi habla de regresar al Barcelona después de su polémica salida de este verano. El argentino no pudo firmar un nuevo contrato por, según el Barça, las limitaciones económicas impuestas por LaLiga. Sin embargo, la patronal indicó que las preferencias de la junta de Joan Laporta fueron otras y que el adiós de Messi no estaba únicamente basado en aspectos económicos.

El jugador, que durante todo este tiempo ha matenido silencio, remarcó que él había hecho todos los esfuerzos para poder quedarse. Pese a ello, algo falló para que no pudiera continuar en el club de su vida. Ahora, y dos meses después, el atacante da el primer paso hacia el Barça tras acabar una larga e histórica relación.

Contatos con el Barça

Durante todo el tiempo que se extendieron las negociaciones para el nuevo contrato de Messi se barajaron muchas opciones de contrato. Y una de las que se comentó incluía darle un puesto en el club una vez se hubiera retirado como jugador. Algo cada vez más común y que, por ejemplo, ha tenido efecto en la sección de baloncesto donde Juan Carlos Navarro ha pasado en apenas unas temporadas de jugador a máximo representante de dicha sección.

Messi, para dar el salto al organigrama culé, tendrá que esperar. Por el momento, su vinculación con el PSG es hasta 2023. Después, el argentino tendrá la opción de jugar en Estados Unidos como ha indicado en diversas entrevistas. Sería por lo tanto después de esa etapa de retirada definitiva cuando podría sumarse al Barça. Curiosamente, podría coincidir con un Xavi Hernández que ahora es máximo aspirante a ser entrenador.