Ibrahimovic le da a Mbappé el secreto de su éxito: "Tiene que sentir el sabor de la sangre"

Zlatan Ibrahimovic tiene un consejo para Kylian Mbappé que bien podría ser sacado de una película de terror tan habitual en estas fechas de Halloween: "Tiene que sentir el sabor de la sangre". Unas palabras del futbolista sueco que han sorprendido y mucho por el impacto que han causado.

Lo que el jugador del Milan le quiere decir a la estrella del PSG es que, a pesar de estar ya en la cima del fútbol desde muy joven, todavía necesita encontrarse con gente que le diga que no es el mejor y que todavía le queda camino por recorrer. Saborear la sangre fruto de los golpes y de las críticas para picarse y crecerse y ser cada vez mejor futbolista.

Quien sabe si esa gente que debe rodearle para sacar la mejor versión de Mbappé no está en el PSG y sí está en el Real Madrid. Lo que está claro es que el galo busca decidir su futuro e Ibrahimovic le da algunas claves que le han ayudado a él durante su carrera profesional. Lo cierto es que juntos formarían una gran pareja en el Milan.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

"Amo a Mbappé, pero todavía está demasiado cómodo, tiene que sentir el sabor de la sangre, tiene que rodearse de gente que le diga que no es el mejor jugador y que tiene todavía que hacerlo mejor". 'Ibra' insiste en ese pique personal con el jugador francés para intentar siempre superarse a sí mismo.

De hecho, en una entrevista concedida a Telefoot, parece que es el propio Ibrahimovic quien intenta picar al jugador galo situándole entre los mejores del mundo, pero no en lo más alto de una lista liderada por un trío sorprendente: "Mbappé está dentro del top 10, hay jugadores que están desde hace tiempo entre los mejores jugadores y son jóvenes... Pero también está Haaland, y también Ibrahimovic, no hay necesidad de más".

Hay Ibrahimovic para rato

Una vez más, Ibrahimovic se sitúa en lo más alto de la tabla de los mejores del mundo, algo que siempre ha reiterado el sueco a través de su personalidad fanfarrona, comparándose solo con Leo Messi y situándose por encima incluso de Cristiano Ronaldo. Ahora, a los 40 años, no baja el pie del acelerador: "Quiero demostrarles a todos que 40 es solo un número, todavía puedo seguir haciendo lo que me gusta. No puedo jugar como lo hacía hace 5-10 años, pero soy más inteligente y tengo más experiencia".

Ibrahimovic celebra su gol ante la Lazio en su regreso Reuters

No tiene dudas sobre quien sigue siendo el rey del fútbol: "No, soy el mejor. No puedes sorprenderte cuando sabes que eres el mejor. Respecto a mi retiro, no tengo nada que demostrar, no quiero arrepentirme cuando me retire. Continuaré hasta que alguien me eche o me diga que no cuenta conmigo. O cuando esté realmente terminado".

Por último, Ibrahimovic analiza la situación del equipo y deja claro cuál es el objetivo del año después de devolver al equipo a Champions: "Debemos creer en el Scudetto. Para que esto sea posible, hay que trabajar, hacer sacrificios y creer. Estas son las palabras claves. Sin ellas no puedes estar donde quieres, y esto significará que no alcanzas tus objetivos". De momento, la lucha por el título podría ser una gran batalla contra el Nápoles.

