Leonardo estalla por las críticas al PSG en Francia: "Estáis jugando a lo que quiere la prensa española"

En el PSG se respira la tensión. El equipo galo está cumpliendo con los resultados, pero no con las sensaciones. De la mejor plantilla de Europa se esperaba un fútbol más vistoso después de un verano de fichajes galáticos, pero de momento no está siendo así.

Los de Mauricio Pochettino tienen verdaderos problemas en defensa y resuelven sus partidos por detalles de talento individual. Además, Messi, Neymar y Mbappé todavía no se entienden como todos esperaban, cuesta que el equipo funcione con tres jugadores tan ofensivos y hay otros conflictos abiertos como los minutos de Wijnaldum o el conflicto en la portería entre Keylor Navas y Donnarumma.

Tras la victoria ante el Lille, con remontada incluida, el director deportivo del equipo, Leonardo, decidió salir a hablar y responder las preguntas de la prensa para defenderse de lo que considera graves ataques al equipo, a la plantilla y al cuerpo técnico. Además, aprovechó su aparición para señalar que la prensa francesa sigue la línea marcadas por los medios españoles, quienes buscan la crítica por temas como las lesiones de Sergio Ramos, que sigue sin debutar, la salida de Messi del Barça o el futuro de Mbappé.

El nivel de juego

"Creo que es importante que tengamos que mejorar, es obvio, es incluso normal dado el contexto. Hubo jugadores que llegaron al final de la preparación, hubo cambios importantes. No estamos donde queremos estar, pero el equipo está trabajando duro. Eso es muy importante. Lo único que no me gusta demasiado es la forma de juzgar. Hay una manera de hablar, de criticar gratuitamente, es un poco demasiado".

Críticas de la prensa

"Se puede decir que no somos buenos, pero se está empezando a ir demasiado lejos. Decir que el entrenador no entiende de fútbol, que nació ayer... Que los grandes jugadores que hemos llevado apestan. Hay gente que quiere quedar bien hablando del PSG, es una promoción personal. No jugamos como queremos. Pero tenemos diez victorias, un empate y una derrota.Tenemos una ventaja de diez puntos. Que no jugamos como queremos, vale. Pero estamos en el camino".

"Nunca nos falta el esfuerzo. Sabemos cómo darle la vuelta a las cosas. Esta es la cuarta victoria en el minuto 90. No se puede hablar así de Messi, Mbappé, Neymar, Verratti, el entrenador, Marquinhos. ¿Ramos también? Sabíamos que Ramos tenía un problema. Estáis jugando al juego de la prensa española. Lo sabíamos todo. Sabemos lo que está pasando".

Objetivos cumplidos por ahora

"Somos exigentes pero estamos donde queríamos estar, primeros en el campeonato, primeros en la Liga de Campeones. Es cierto, no estamos jugando bien pero lo sabemos. Nuestros grandes jugadores van a estar en plena forma. Hemos demostrado mucho carácter, no hemos sido primeros por casualidad".

Neymar y Messi

"Messi ha pasado más tiempo en la selección que aquí. Neymar es lo mismo, ha hecho un gran partido esta noche. Esta noche han sido decisivos con Di María. No me preocupa nada. La gente cree que no sabemos nada de los jugadores. Que los jugadores están todos en la fiesta. Esa no es la verdad. Si los jugadores hacen las cosas mal, hablamos con ellos. Se critica injustamente a Neymar. Hoy ha hecho un gran partido. Pero si es un jugador que sale de fiesta todos los días, no juega así, es imposible".

La labor de Pochettino

"Es como si el entrenador no supiera lo que es un juego, que no entiende nada. Él está buscando, nosotros estamos buscando. Pochettino, antes de llegar, era un top 5, ahora, supuestamente, no entiende nada. Hemos cambiado las cosas. Haremos las cuentas al final. En el PSG tenemos prisa, es normal. Con un equipo así, queremos ganar este año, eso seguro. Si tendremos éxito, no lo sé. Que tenemos todos los medios, estoy convencido. Tenemos un entrenador, tenemos un equipo muy importante. ¿Por qué debería preocuparme? Podemos ser mejores. Si miramos lo que tenemos, ¿por qué habría de preocuparme?".

