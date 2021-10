Raiola rompe su silencio y habla sobre el 'caso Pogba': Real Madrid, Manchester United y PSG, atentos

Paul Pogba se ha convertido en uno de los nombres de la temporada. El futbolista del Manchester United termina contrato este verano, lo que implica que a partir del próximo 1 de enero será libre para firmar un nuevo contrato con cualquier equipo sin necesidad de hablar con su actual club para estudiar un traspaso.

La situación del jugador francés es realmente complicada, ya que se han ofrecido pocas novedades en las últimas fechas sobre qué va a suceder con uno de los jugadores más cotizados del mundo. Muchos son los clubes que ya tienen su nombre apuntado en su agenda con vistas al futuro.

Los que más han sonado sin duda alguna han sido Real Madrid y PSG. Pogba sería un gran fichaje para ambos ya que se trata de un jugador que desde la pasada Eurocopa ha recuperado su mejor nivel. Vuelve a ser decisivo y desequilibrante, no ha perdido su calidad y hace de su potencia y de su técnica valores diferenciales.

Pogba en un partido con el Manchester United en Old Trafford Reuters

Sin embargo, las últimas horas no han sido especialmente positivas para él después de su expulsión en la humillante goleada ante el Liverpool. Los de Solskjaer cayeron derrotados por 0-5 en Old Trafford y el centrocampista perdió los papeles al realizar una durísima entrada sobre un rival que obligó al colegiado a mostrarle la roja directa.

Una imagen que sin duda no le viene nada bien para definir su futuro, ya que evidencia una cierta falta de auto control en momentos complicados. Sin embargo, el jugador también parece estar acusando esa falta de concentración sobre el terreno de juego, ya que lo que vaya a suceder con su futuro le tiene pendiente constantemente de nuevas actualizaciones.

Hace unos meses, su salida del Manchester United parecía segura. Pogba había estado muy lejos de su nivel en las últimas temporadas y su alto salario le hacían ser un jugador que suponía un peaje demasiado grande para la entidad mancuniana. Sin embargo, su buen inicio de curso cambió por completo los planes del todavía equipo de Solskjaer, que se apresuró a apalabrar una renovación del crack galo.

Los fichajes de Cristiano Ronaldo, Varane y Jadon Sancho hacían ver al propio Pogba que el Manchester United estaba construyendo un equipo para intentar aspirar a lo máximo en su regreso a la Champions League. Hacer un buen papel en Europa y pelear por el título de la Premier League eran los objetivos para el curso. Ahora, después de una mala racha de resultados, eso está más lejos que nunca.

El 'caso Pogba' avanza

El futuro de Pogba ha ido variando en las últimas semanas, acercándose a una renovación para después distanciarse por completo. Y en mitad de todo ese lío llegaron los intereses de clubes como el Real Madrid o el PSG. El club blanco le aportaba poder cumplir un sueño y llegar a un club grande en Europa con reconomiento e historia. Y el PSG, una compensación económica con la que nadie podría competir. Dos argumentos de peso para arrancar una nueva aventura.

Pogba y Cristiano Ronaldo Reuters

Ahora mismo existe una guerra de informaciones en torno a lo que va a suceder con su futuro. Mientras ESPN apunta a que el Manchester United se está preparando para su salida después de haber rechazado el jugador varias ofertas de renovación, The Athletic y L'Équipe apuntan a que Pogba quiere seguir formando parte del gran proyecto que el United busca crear para su resurgir.

Quien tampoco ha ayudado a aportar luz al caso Pogba es su agente Mino Raiola, quien ha hablado para The Times sobre el futuro de Paul para apuntar directamente a su club, con quien se encuentra en negociaciones: "En este momento todo está tranquilo. No hay novedades. Preguntadle al United". Aún así estas palabras parecen indicar que la renovación está un poco más cerca y que la pelota esté en el tejado del equipo de Old Trafford.

