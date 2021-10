La nueva vida de Cristiano Ronaldo en el United: líos, críticas y algunos goles

Cristiano Ronaldo volvió al Manchester United en busca de recuperar unas sensaciones y un gusto por el juego que en parte había perdido en la Juventus de Turín. Pero desde que regresó a la que siempre será su casa, las críticas se han ido cebando con su figura.

No ayuda la situación que atraviesan los diablos rojos. Y eso que en su grupo de la Champions League son líderes con seis puntos de los nueve posibles tras cosechar dos victorias y una derrota. Pero en la Premier son séptimos con 14 puntos, a ocho del actual líder el Chelsea.

Aunque lo determinante en la crisis que viven en Mánchester pasa por la imagen que se ve en los terrenos de juego. Ante el Liverpool, goleada histórica de los reds en Old Trafford con un Cristiano Ronaldo desquiciado. Antes del descanso, ya había propinado una patada a Curtis Jones cuando este se encontraba tirado en el césped. Una imagen que recordó a la de Pepe con Casquero.

Cristiano Ronaldo y su acción con Curtis Jones durante el Manchester United - Liverpool REUTERS

Se salvó de la tarjeta roja el portugués, pero luego el Manchester se quedó igual con diez por la expulsión de Pogba. Y es que los red devils están 'desquiciados'. Las cosas no acaban de salir e incluso se habla de ruptura con el entrenador Solskjaer. Las gradas de Old Trafford ya han pedido en más de una ocasión a Zidane como dueño del banquillo del Teatro de los Sueños.

Mensaje de unidad

Las aguas corren revueltas por Mánchester y es que además de Zidane, otros nombres como el de Pochettino aparecen en las quinielas para coger el banquillo del United. Sin embargo, ahí aparece la figura de Cristiano para intentar unir fuerzas. Al menos eso es lo que ha hecho públicamente el portugués a través de un mensaje en sus redes sociales.

"A veces, el resultado no es por el que luchamos. A veces el marcador no es el que queremos. Y esto es de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar. Nuestros fans fueron, una vez más, asombrosos en su constante apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. ¡El tiempo es ahora!", escribió Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, en un partido del Manchester United de la temporada 2021/2022 Reuters

En Inglaterra se habla del malestar de pesos pesados de la plantilla del Manchester United hacia la figura de Solskjaer. Una disconformidad que no tratan de ocultar los jugadores. Han perdido la confianza en el entrenador noruego y, además, le acusan de tener favoritismos. En especial, ponen el foco en Van de Beek, al que ven trabajar día a día, pero sin tener oportunidades de demostrar que puede ser importante.

Ante esta situación, Cristiano Ronaldo ha ejercido un papel de mediador. Manchester Evening News publica que el ex del Real Madrid quiere mantener el vestuario unido y está haciendo todo lo posible para que esto se logre. El internacional portugués ha pedido a sus compañeros que continúen apoyando a Solskjaer porque esta es la única vía para recuperar la buena dinámica.

Un grupo unido es un grupo ganador. Y eso es algo que aprendió cuando estaba en el Real Madrid, con la famosa piña que conquistó cuatro Champions League en cinco años. "No tiréis la toalla", esto es lo que el medio de Mánchester anteriormente citado asegura que dice Cristiano a sus compañeros. Y todo esto mientras él mismo es criticado por su rendimiento.

En el foco

Si alguien puede levantarse y levantar esto es él. De hecho, sus números no son malos a estas alturas del curso. En los diez partidos que ha participado, ya ha marcado seis goles. A destacar su media en la Champions, en la que registra una diana cada 84 minutos. A 161' se va la estadística en la liga inglesa. Pero a un jugador como Ronaldo siempre se le pide más y eso que el próximo mes de febrero cumplirá 37 años.

"Ronaldo crea muchos problemas y resuelve muy pocos. Si sigue así, no me extrañaría si le vendemos en enero. Debe dar más de sí o dar un paso al lado" o "La realidad es que tendrá 37 años en menos de seis meses. Aún puede marcar goles, pero ¿en qué más está contribuyendo para ganar partidos?" son algunas de las críticas que se han podido leer sobre Cristiano.

También figuras como Antonio Cassano han hablado sobre Cristiano Ronaldo. "Basta de teatro: ¿Cristiano Ronaldo es el mejor de la historia del fútbol? Ni siquiera está entre los cinco primeros. Para mí, Messi, Pelé, Maradona, Cruyff y Ronaldo 'O fenómeno' están en otro nivel", dijo el italiano en el programa Bobo TV del canal de Twitch de Christian Vieri.

Cristiano Ronaldo, de rodillas durante un partido del United Reuters

También Gary Neville se ha animado a hablar del tema del momento: "¿Está Cristiano molesto cuando no juega? Sí. ¿Está Cristiano molesto cuando no marca? Sí. ¿Está Cristiano molesto cuando el equipo no gana? Por supuesto. Salió del campo murmurando para sí mismo, lanzando preguntas al aire: ¿Qué está diciendo? ¿Con quién está molesto?".

"Acciones como esa, y Cristiano es lo suficientemente inteligente como para saberlo, ejercerán una presión sobre el entrenador, más de la que ya tiene Solskjaer. Creo que Ole tiene que cuidarse a sí mismo, ser egoísta y asegurarse de que maneja a Cristiano. Lo hará, ha manejado bastante bien a Paul Pogba durante los últimos años", agregó Gary Neville en declaraciones para Sky Sports.

Críticas por un lado... líos de vestuarios por otro y algunos goles para demostrar que sigue estando en forma. Él mismo se reivindicó hace unas semanas: "La gente que no quiere ver eso es porque no les gusto, pero para ser honesto tengo 36 años y he ganado todo, ¿me voy a preocupar porque la gente diga cosas malas de mí? Duermo bien por la noche y me voy a la cama con la conciencia tranquila. Que sigan con eso porque todavía les cerraré la boca y ganaré cosas".

