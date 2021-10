"¿Cristiano Ronaldo, el mejor futbolista de la historia? No está ni entre los cinco primeros"

El canal de Christian Vieri de Twitch, Bobo TV, se ha convertido en una buena fuente de noticias. El delantero invita a su programa a algunos excompañeros de profesión y la conversación entre ambos siempre da para mucho. Sin ir más lejos, Antonio Cassano volvió a su encuentro recientemente y dejó una declaración que está dando mucho de qué hablar.

Para Cassano, si se habla de los cinco futbolistas más grandes de todos los tiempos no se puede citar a Cristiano Ronaldo. Ni siquiera mete entre esos cinco elegidos a Zinedine Zidane, aunque sí a Leo Messi y Ronaldo Nazario. Lo que tiene claro es que el ahora delantero del Manchester United no puede estar en el olimpo del fútbol.

"Basta de teatro: ¿Cristiano Ronaldo es el mejor de la historia del fútbol? Ni siquiera está entre los cinco primeros. Para mí, Messi, Pelé, Maradona, Cruyff y Ronaldo 'O fenómeno' están en otro nivel", afirmó Cassano en el programa de Twitch de Vieri. Aunque no es el único nombre del que ha hablado el ex del Real Madrid.

El futuro de Haaland

El delantero del Borussia Dortmund también ha centrado parte de la tertulia en Bobo TV. El futuro de Erling Haaland continúa en el aire. Están los que apuestan por su continuidad en el Signal Iduna Park y los que le colocan en otro grande de Europa. Y es justo ahí cuando el abanico de posibilidades se abre.

Erling Haaland, en un partido del Borussia Dortmund en la 2021/2022 Reuters

Del Real Madrid al PSG, pasando por Manchester City, Manchester United, Barcelona o también el Bayern Múnich. Y, precisamente, Cassano habló del conjunto bávaro: "A mí me han dicho: 'Cuidado, que el Bayern quiere fichar a Haaland'. Y luego también que el Madrid quiere a Lewandowski para un par de años. Para mí tendría sentido".

Aunque el chivatazo con el que le insisten a Christian Vieri pasa por España y no por su cambio del Borussia Dortmund al Bayern Múnich. "Pues a mí, en cambio, me han dicho que Haaland va al Madrid al 100%. Eso me dicen, pero no sé si es verdad", afirmó el exgoleador italiano.

Por el momento, el Borussia Dortmund continúa diciendo que Haaland podría continuar en el club aurinegro más allá del final del mercado del verano de 2022, aunque esto parece muy complicado. Los grandes del Viejo Continente afinan sus armas para intentar convencer con dinero y un firme proyecto al gran goleador noruego.

[Más información - El brutal ataque a Pochettino y un aviso: "He oído hablar mal de él y cuidado con Zidane..."]

Sigue los temas que te interesan