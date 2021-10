El Gobierno, contra la Superliga Europea que defienden Real Madrid, Barcelona y Juventus

La Cadena COPE ha adelantado en exclusiva que la Abogacía del Estado ha enviado este martes un escrito oficial con destino el Tribunal de la Unión Europea. El motivo no es otro que posicionarse en contra de la Superliga Europea y respaldar a la UEFA en la lucha ante la nueva competición.

En su "pliego de alegaciones", la Abogacía del Estado se une a la UEFA y a sus 55 Federaciones miembro, entre las que, por supuesto, se encuentra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Tanto las Federaciones como las diferentes ligas se postulan contra la Superliga Europea en la que siguen creyendo tanto Real Madrid como Barcelona y Juventus de Turín.

El Gobierno de España se une así a la línea que habían marcado desde Bruselas. Desde la Comisión Europea se mostraron en contra de la creación de este nuevo formato de competición y abogaron por la que ellos consideran que es una meritocracia deportiva: que sea mediante resultados y no por otras cuestiones por las que los equipos puedan participar en un torneo continental.

Ya cuando fue anunciada la Superliga Europea, el que por entonces era ministro de Cultura y Deporte en España, José Manuel Rodríguez Uribes, dijo 'no' a este modelo: "Me preocupaban mucho las sanciones de la UEFA, que pudieran afectar a los futbolistas, que no pudieran jugar en la selección española. Se rompe el modelo de deporte, de fútbol competitivo abierto basado en el mérito, que el grande y el pequeño se puedan enfrentar y que el pequeño pueda ganar de vez en cuando".

Doce clubes de Inglaterra, Italia y España unieron sus fuerzas para la creación de esta Superliga Europea con la que se 'salvaría el fútbol'. Real Madrid, Atlético, Barcelona, Juventus, Milan, Inter de Milán, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea y Tottenham.

El anuncio oficial llegó el pasado 19 de abril y los días posteriores fueron una auténtica locura. La Superliga Europea llegó después de que los clubes se mostrasen insatisfechos con el actual rumbo que había tomado el fútbol continental de la mano de la UEFA. Sin embargo, las presiones de aficiones, de Federaciones y de Gobiernos acabaron porque los ingleses saliesen en desbandada seguido de los clubes de Milán y del Atlético de Madrid.

Sin embargo, Real Madrid, Barcelona y Juventus se han mantenido firmes en su postura de luchar por un cambio en el fútbol. Y, por el momento, la Justicia les ha ido defendiendo ante la UEFA. Precisamente, la UEFA llegó a suspender el proceso contra estos tres clubes, retirando los expedientes que había abierto. Aunque también ha hecho un nuevo movimiento, pidiendo que se aparte al juez encargado del 'caso Superliga'.

