La UEFA, al ataque: pide que el juez del 'caso Superliga' sea apartado

La UEFA ha anunciado este martes que ha presentado una moción para recusar al titular del juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, que preside el procedimiento sobre la denominada Superliga.

El máximo organismo futbolístico continental además anunció que "también presentará un recurso formal ante un tribunal superior, la Audiencia Provincial de Madrid".

Estas decisiones se hacen públicas después de que el lunes la UEFA indicara que no seguirá de momento con los procesos legales en curso a los clubes implicados en la Superliga, aunque su decisión de no hacerlo no afecta a su firme posición frente a esta.

Comunicado de la UEFA

"Tras su anuncio ayer sobre el proyecto de la llamada 'Superliga' y las respectivas medidas de cumplimiento que ha tomado la UEFA, la UEFA reafirma su opinión de que siempre ha actuado de conformidad no solo con sus Estatutos y Reglamentos, sino también con la legislación de la UE, la normativa europea. Convención de Derechos Humanos y legislación suiza en relación con este proyecto de la denominada "Superliga". La UEFA sigue confiando y seguirá defendiendo su posición en todas las jurisdicciones relevantes.

La UEFA siempre ha actuado de buena fe durante todo el proceso pendiente ante un Juzgado de Madrid. En consecuencia, y a pesar de que la UEFA no reconoce la jurisdicción de la Corte en Madrid y cree firmemente que siempre ha actuado en pleno cumplimiento de los procedimientos pendientes, la UEFA ha presentado hoy escritos formales ante la Corte en Madrid que evidencian su continuo cumplimiento de las órdenes. .

Además, la UEFA ha presentado un recurso de recusación del juez que preside los procedimientos en curso por considerar que existen importantes irregularidades en estos procedimientos. De acuerdo con la ley española, y en interés fundamental de la justicia, la UEFA espera que el juez en cuestión se haga a un lado de inmediato en espera de la consideración completa y adecuada de esta moción.

Además, la UEFA también presentará un recurso formal ante un tribunal superior, la Audiencia Provincial de Madrid (Tribunal de Apelación).

La UEFA seguirá tomando todas las medidas necesarias, en estricta conformidad con la legislación nacional y de la UE, para defender sus intereses y, lo que es más importante, los de sus miembros y todas las partes interesadas del fútbol".

