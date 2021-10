El brutal ataque a Pochettino y un aviso: "He oído hablar mal de él y cuidado con Zidane..."

Las cosas en el PSG no van como en París les gustaría. Además de las palabras de Kylian Mbappé sobre lo que ocurrió en verano, se suman las primeras críticas que está recibiendo Mauricio Pochettino y que ponen en duda sus capacidades para poder dirigir un vestuario cargado de tantas estrellas. Los resultados no acompañan y el nerviosismo crece.

El que ha atacado con dureza a Pochettino ha sido el exfutbolista Antonio Cassano. El ex de Real Madrid, entre otros equipos, habló así del argentino en el canal de Twitch BoboTV en el que suele charlar con Cristian Vieri: "Pochettino tendrá una vida corta en el PSG. He oído hablar mal de él. Es un gran tipo, un diez o más, pero como entrenador no hace ni un minuto de táctica y el equipo se lo pide. Pide consejos a los jugadores sobre como jugar, no puedo creerlo".

Cassano cree que no vale para llevar un vestuario cargado de estrellas como el del PSG: "Nunca ha entrenado campeones y ahora tiene problemas para manejar a los grandes. Por lo que tengo entendido, si sigue así, tendrá poco tiempo". Si ve a otro entrenador y lanza un aviso: "Cuidado con Zizou...".

Una derrota que duele

El Stade Rennais acabó con la condición de invicto del PSG de Messi, Neymar y Mbappé al derrotar por 2-0 en la novena jornada del campeonato francés al conjunto parisino, que sigue siendo el líder, con 6 puntos de ventaja sobre el Lens.

Messi y Mbappé, con el PSG Reuters

El primer gol llegó al borde del descanso. Gaetan Laborde recibió un balón bombeado dentro del área y batió junto al poste izquierdo al meta italiano Gianluigi Donnarumma.

Con el 1-0 terminó la primera parte, y apenas comenzada la segunda, en el minuto 46, Flavien Tait enganchó una gran volea dentro del área que se coló en la portería del PSG. El árbitro, tras consultar con los asistentes del VAR, dio validez al tanto.

El juego de toque del PSG sólo le sirvió para ganar la estadística de posesión, ya que sus combinaciones no lograron perforar la defensa local pese a su impresionante tridente ofensivo.

En el 68, Mbappé marcó de disparo raso junto al poste izquierdo, pero el VAR decretó que hubo fuera de juego y el tanto no fue convalidado.

En el 82, el árbitro decretó penalti en una entrada de Achraf Hakimi a Ruddy Buquet, pero dio marcha atrás a su decisión tras consultas con el VAR.

Con esta derrota el PSG, que había ganado sus ocho partidos anteriores, deja escapar sus primeros puntos en la liga francesa.

