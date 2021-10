La ruptura de Mbappé con el PSG, Leonardo y Al-Khelaifi: la última oferta que decidirá todo

Kylian Mbappé tenía mucho que decir y, prácticamente, no se ha dejado nada dentro sobre lo que ocurrió en verano. Dos entrevistas, una a RMC y otra a L'Équipe. En ambas la trama central era su salida frustrada del PSG, siendo el Real Madrid su destino elegido. De aquello se contó todo hace un par de meses, pero todavía faltaba escuchar la versión del principal protagonista.

Mbappé, que guardó silencio durante todo el culebrón y tuvo que aguantar que se contaran mentiras en público, como él mismo ahora señala, decidió que era hora de hablar. Sin consenso con el PSG ni con nadie. Tenía que ser él dando su versión y eso hizo. Si había algún escéptico, todo eso de que pidió salir a su club y solo quería ir al Real Madrid quedó confirmado.

Su testimonio, además de dejar claro lo anterior, sirve sobre todo para comprender como están las cosas entre Mbappé y el PSG. En las dos entrevistas deja mensajes sobre lo agradecido que está al club que le acogió con 18 años y en el que ha pasado las últimas cuatro temporadas. Su cariño hacia la entidad también se sabía y por eso trató de buscar un traspaso este verano que ayudara económicamente (a priori, una cifra entre 180 y 200 millones debía ser un 'regalo' al PSG sabiendo que en un año se iba gratis).

Los dardos de Mbappé

Diferente es la situación con Al-Khelaïfi, presidente del PSG, y Leonardo, director deportivo. Los dos gestores del club y del primer equipo quedan señalados por las palabras de Mbappé, algo que seguramente provocará la respuesta en alguno de ellos.

De Al-Khelaïfi criticó su postura amenazadora, especialmente, cuando dijo aquello a comienzos de verano de "Mbappé se va a quedar en París, nunca lo vamos a vender y nunca se irá gratis". A Kylian le afectó: "Cuando tu presidente dice públicamente que no te vas a ir y que no te va a dejar libre... Me quedé preocupado, no voy a mentir. 'Si no salgo libre, ¿qué me pasará?', me dije a mí mismo", dijo en L'Équipe.

De Leonardo, con el que se conocía que las cosas no fueron bien, dijo básicamente que mintió. Que mintió, sobre todo, cuando utilizó su discurso de que era una falta de respeto que saliera todo a pocos días del cierre del mercado. Mbappé deja claro que su decisión la conocían desde finales de julio.

¿Qué pasará ahora? A principios de octubre es pronto para asegurar nada. Mbappé lo sabe. En el fútbol todo puede cambiar: puede haber lesiones, nuevos factores que entren en juego... Prudente, esto dijo en L'Équipe: "Si me hubieran dicho que Messi iba a jugar en el PSG, no le habría creído. Entonces no sabemos qué puede pasar". La realidad es que no hay nada de lo que preocuparse.

¿Qué podría hacer que me quede en el PSG? Estamos lejos de eso...

La frase más importante de Mbappé en su reaparición pública es la siguiente: "¿Qué podría hacer que me quede en el PSG? Estamos lejos de eso... ya que quería irme de París este verano. No voy a ser hipócrita, mi deseo era claro", sentencia. Habla de decepción cuando supo que no saldría y da voz a lo separadas que están las partes.

La clave que falta

A Al-Khelaïfi y Leonardo, que en este punto deben agotar sus balas para que Mbappé no se vaya gratis, les queda seguramente solo una en la recámara. Hasta ahora, Kylian ha dicho 'no' a dos ofertas de renovación, siendo la última de ellas de 25 millones de euros por temporada. A partir del 1 de enero, el jugador será libre de firmar por el equipo que quiera y eso obliga al PSG a moverse antes.

Lo esperado es que entre este mes de octubre y noviembre se le ponga a Mbappé otra oferta de renovación. Será la última. El PSG tendrá que poner toda la carne en el asador, tanto en lo que a dinero se refiere como en prometer a Kylian que será el centro del proyecto, algo que ahora no se está cumpliendo con Messi y Neymar como los líderes. Si la respuesta de Mbappé vuelve a ser negativa, será el 'game over' en el Parque de los Príncipes y en Catar.

