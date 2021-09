"Haaland va al Real Madrid al 100%"

Después de que se cerró el mercado de fichajes de verano de 2021, el punto de mira ya se coloca en 2022. Incluso ya hay dos grandes nombres propios que se presumen que serán los protagonistas de la ventana. Uno es el de Kylian Mbappé. El otro el de un Erling Haaland por el que luchan clubes de la talla del Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United o Manchester City. El delantero noruego se ha mostrado muy tranquilo respecto a su futuro en los últimos días, pero el resto del mundo sí que hace sus cábalas.

Christian Vieri quiso encumbrar a Haaland durante el último episodio de 'Bobo TV', su programa en Twitch. El italiano le ve como el gran delantero del futuro: "En los últimos 20-30 años nunca he visto a un joven de 20 tan fuerte como él, ni siquiera Van Basten era tan fuerte como él. Parece tener tres o cuatro veces la fuerza física de los demás. Cuando dispara a portería tiene un poder increíble. Incluso cuando juega con el equipo, sabe cuándo dar el pase primero, sabe cuándo parar y luego dar el pase. ¿Qué más tiene que demostrar? Cuando dispara es increíble".

Pero es que también se atrevió a asegurar dónde jugará en el futuro. "A mí me han dicho: Cuidado, que el Bayern quiere fichar a Haaland. Y luego también que el Madrid quiere a Lewandowski para un par de años. Para mí tendría sentido", exponía el exmadridista Antonio Cassano durante el episodio de este miércoles. Vieri salía rápido al corte: "Pues a mí, en cambio, me han dicho que Haaland va al Madrid al 100%. Eso me dicen, pero no sé si es verdad".

Cassano iba más allá y hacía una reflexión: "¡O sea, que Mbappé ciao!". En realidad, el plan del Real Madrid no ha cambiado. La primera operación será buscar desde el próximo mes de enero rubricar el acuerdo con Kylian siempre que siga sin renovar. Después, comenzará otra batalla para hacerse con los servicios de Erling Haaland, en un momento en el que el Borussia Dortmund se abrirá a negociar como se estipuló en el primer contrato del noruego.

2022

El club alemán se negó a negociar por el delantero este verano de 2021, pero otra cosa será el próximo año. En la pole para hacerse con los servicios del goleador está el Real Madrid. Y en juego en la pelea entrará la cláusula de salida que se hace efectiva en 2022. Esta asciende a los 75 millones de euros. Además, a estas alturas de la partida, el internacional noruego se decantaría por la opción del Real Madrid sobre las otras variables. Y es que además, sabe que allí coincidirá con jugadores como Benzema o Mbappé.

Desde la Premier League también llegan los cantos de sirena. Después de que Cristiano Ronaldo dijese 'no' a última hora al Manchester City para fichar por el United. Ahora los dos clubes ingleses van a presentar batalla por Haaland. Aunque el interés de estos equipos no es nuevo. Y es que para nadie pasa inadvertido el gigante noruego. El que se cae de la pelea parece ser el Bayern Múnich. Recientemente, Rummenigge ha asegurado que ve a Haaland fuera de la liga alemana.

