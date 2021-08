Haaland juega al despiste con su futuro en la recta final del mercado

Erling Haaland suena como posible recambio de Kylian Mbappé para el PSG o también como fichaje de última hora en la Premier League. Sin embargo, el delantero noruego se ha mostrado muy tranquilo respecto a su futuro desde la concentración de su país. "Sin comentarios. Estoy aquí para hablar de la selección nacional", ha señalado el jugador nórdico.

El goleador ha sido colocado en la órbita de clubes como el Real Madrid, el Barcelona, el Chelsea, el Manchester United, el Manchester City, el Bayern Múnich, el PSG... y así se podría seguir sumando nombres a la lista. El jugador ni confirma ni desmiente nada, mientras que el Borussia Dortmund se ha mostrado contundente al respecto: Haaland jugará la 2021/2022 en su equipo.

De lo poco que ha salido de la boca del propio jugador es que la cifra de 175 millones de euros que estaba dispuesto a poner sobre la mesa el Chelsea por él era "demasiado". Han sido los dirigentes del Dortmund los que sí han tomado la palabra para cerrar la puerta de salida.

Erling Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund en la 2021/2022 Reuters

"Nadie debe subestimarnos. Hemos insistido mil veces en que no queremos regalar a Haaland y en que no le venderemos este verano, pero vemos que, de todas formas, no cambia nada digamos lo que digamos", afirmó el pasado mes de julio Sebastian Kehl, directivo del Borussia Dortmund, en el diario Bild.

En la hoja de ruta que maneja el conjunto aurinegro, Haaland jugará en el Signal Iduna Park hasta el final de la presente temporada. Después se hará efectiva la cláusula de 75 millones de euros y ahí empezará la subasta. Por el momento, lo que se ha sabido es que el destino favorito del delantero es el Real Madrid.

Respeto por Holanda

En cuanto al partido, Noruega se enfrenta a Holanda, en el primer duelo de este parón de selecciones, y el delantero ha hablado sobre uno de los jugadores a los que se tendrá que enfrentar este miércoles: Virgil Van Dijk. Precisamente, el central se quedó sin Eurocopa y sin jugar gran parte de la pasada temporada con el Liverpool por lesión.

"En mi opinión, es el mejor defensa central del mundo. Creo que mucha gente en esta sala está de acuerdo conmigo. Es rápido, fuerte y muy inteligente", ha apuntado Haaland. El delantero es una de las sensaciones del momento y quiere hacer valer su idilio con el gol para llevar a Noruega al Mundial de Catar 2022.

