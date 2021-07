Aviso del Borussia Dortmund sobre el futuro de Haaland: "Nadie debe subestimarnos"

Erling Haaland ya ha comenzado a preparar la próxima temporada 2021/2022 con el Borussia Dortmund. El futuro del delantero noruego, al menos a corto plazo, se encuentra en el Signal Iduna Park, aunque otra cosa es pensar más allá del mes de junio del año que viene.

El nórdico está en la agenda de prácticamente todos los grandes clubes del Viejo Continente. En especial, se ha hablado del interés de Chelsea y Real Madrid e incluso se ha llegado a hablar de una inminente oferta del equipo de Stamford Bridge por un valor de 175 millones de euros.

Sobre este rumor se ha llegado a pronunciar el mismísimo Haaland, quien ha afirmado que esa cantidad es del todo desorbitada: "Espero que sea un rumor, porque pagar 175 millones por alguien es mucho dinero". Pero aunque la intención del Chelsea fuese esa, desde Dortmund no tienen pensado vender al ariete.

Erling Haaland, durante un entrenamiento con el Borussia Dortmund

El último en lanzar una advertencia a los posibles pretendientes ha sido Sebastian Kehl, director deportivo de la entidad aurinegra. "Nadie debe subestimarnos", ha asegurado en unas declaraciones para el diario Bild. Ha sido muy claro y conciso durante este diálogo con el medio germano.

Ante la pregunta de si Erling Haaland continuará vistiendo la camiseta del Borussia Dortmund durante la temporada 2021/2022, Sebastian Kehl ha respondido con un firme "sí". Para confirmar que no hay posibilidad de ver al internacional noruego traspasado antes del 1 de septiembre dejó una declaración clave.

"En las conversaciones con Mino Raiola para el traspaso de Malen, no tuve la sensación de que tuviéramos que volver a reunirnos por culpa de Erling", ha afirmado Kehl. "Hemos insistido mil veces en que no queremos regalar a Haaland y en que no le venderemos este verano, pero vemos que, de todas formas, no cambia nada digamos lo que digamos", ha añadido el director deportivo.

Caso Jadon Sancho

Sebastian Kehl se ha referido también a lo que ha sucedido con Jadon Sancho, quien no salió el pasado verano, pero sí este rumbo al Manchester United: "Lo mismo ocurrió con Jadon Sancho el año pasado hasta el último día del periodo de fichajes y el resultado es conocido. En otras palabras, nadie debe subestimarnos".

Jadon Sancho se lamenta tras fallar su penalti en la final de la Eurocopa 2020

El Borussia Dortmund se mostró muy firme el año pasado en su posición de no traspasar a Jadon Sancho. Lo afirmaron hasta la saciedad desde el Signal Iduna Park y así sucedió. Ahora el club alemán mantiene esta misma línea con Haaland, así que sí, habrá que esperar a 2022 para ver al noruego en otro club.

