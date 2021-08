Diaby: "No hemos hablado con Mbappé de su futuro"

Es tiempo de selecciones. Los internacionales acuden a las llamadas de sus países, mientras el foco de atención permanece en el mercado de fichajes que se cierra este martes 31 de agosto. Kylian Mbappé es el gran protagonista y miembros de Francia como Moussa Diaby se han pronunciado sobre el culebrón del verano.

El futbolista del Bayer Leverkusen ha hablado sobre el futuro de su compatriota y ha asegurado que, en las primeras horas en la concentración de Les Bleus, no se ha comentado nada del posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid. "Creo que su situación es asunto suyo y no tengo nada que decir sobre eso", ha señalado Diaby.

El jugador, una de las caras nuevas de la selección de Francia tras la Eurocopa, ha atendido a los medios de comunicación y ha revelado que el todavía delantero del PSG no ha comentado nada sobre su futuro: "He hablado con Kylian, pero solo me ha felicitado por mi selección. Luego hemos comido y nos hemos reído. No hemos hablado de su futuro".

También Aurélien Tchouaméni ha comparecido ante los medios de comunicación y, por supuesto, ha sido preguntado por Kylian Mbappé: "Hemos hablado de los diferentes resultados de nuestros equipos el fin de semana, pero no hemos hablado de eso".

"Tranquilo"

La imagen más esperada del día era la de Mbappé llegando a Clairefontaine. Lo hizo a lo largo de la mañana de este lunes, como el resto de sus compañeros. Vestido de blanco y morado, con una sudadera con imagen incluida de Barcelona, el delantero aseguró estar "bien" y "tranquilo". Precisamente, esta palabra 'tranquilo' se ha convertido en todo un lema durante la operación que puede llevar al jugador hasta el Santiago Bernabéu.

Fue Florentino Pérez el que, durante una entrevista en televisión, aseguró que cuando la gente le preguntaba por el fichaje del delantero francés siempre contestaba "tranquilo". De ahí que se haya producido una pequeña revolución entre los aficionados cuando el propio Kylian Mbappé ha dicho "tranquilo" a su llegada a la concentración de Francia.

El jugador ha rechazado renovar por el PSG. Antes de concentrarse con su selección, Mbappé recibió una última oferta, pero también dijo 'no'. Su decisión es la de fichar por el Real Madrid. Si no le deja su actual club ahora, será a partir del 1 de enero de 2022, cuando ya será libre para negociar con cualquier entidad.

