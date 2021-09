El Bayern Múnich se retira de la carrera por el fichaje de Haaland: "Su futuro está en el extranjero"

Erling Haaland apunta a ser uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes de 2022. Entonces se hará efectiva la cláusula de salida de 75 millones de euros. El Borussia Dortmund quiere que esta ascienda hasta los 90 'kilos', pero eso no impedirá que el noruego salga del Signal Iduna Park. Aunque hay un equipo que parece retirarse de la carrera por hacerse con sus servicios: el Bayern Múnich.

Rummenigge, exdirector general del Bayern, ha asegurado que ve a Haaland jugando en el extranjero la próxima temporada. "Se ha convertido en una figura absoluta en la liga. Pero me temo que no se quedará en la Bundesliga. Los números que circulan muestran que es difícil retenerlo en Alemania. Supongo que su futuro está en el extranjero", ha apuntado en declaraciones para Bild.

Los que no se bajan de la pelea por Haaland son los dos clubes de Mánchester. Tanto City como United quieren conseguir el 'sí, quiero' del goleador. Aunque también desde La Liga hay equipos interesados en él. Uno es el Real Madrid, que parece colocarse en el primer lugar de la carrera por su fichaje, el otro es el Barcelona.

Incidente con Van Dijk

Haaland continuará en el Borussia Dortmund hasta el final de la presente temporada. Ahora se encuentra concentrado con la selección de Noruega. Con su país jugó este miércoles y logró el tanto del empate en el 1-1 ante Países Bajos, partido de clasificación para el Mundial de Catar 2022. Durante ese duelo, el delantero protagonizó un encontronazo con Virgil Van Dijk.

Antes del encuentro ya se habían piropeado, pero en un lance del partido entre ambos, Van Dijk acabó fracturándose un dedo. En declaraciones para TV2, así lo reconoció el propio Haaland: "De hecho, le fracturé el dedo. No sé cómo pasó. Él simplemente dijo, 'joder, me has roto el dedo". "Es un buen tipo y lo hablamos. No tengo ni idea de cómo sucedió, pero así fue", agregó el noruego.

Abrazo entre Haaland y Van Dijk Reuters

El central del Liverpool, por su parte, no habló de lo sucedido, pero sí que analizó el encuentro frente a Noruega de clasificación para el Mundial: "Son rápidos arriba y juegan muy directo. Ese es su peligro. A veces defendimos bien, pero en otras ocasiones les dejamos pasar. Fallamos dos ocasiones claras, no estuvo tan mal". Con este resultado, Noruega, Países Bajos y Montenegro empatan en la segunda posición del grupo, mientras que en primer puesto se coloca Turquía.

[Más información - Mbappé decide ahora: el Real Madrid espera y el PSG aprieta]

Sigue los temas que te interesan