Odegaard: "Todo lo que se ha informado de mí en España está mal"

Martin Odegaard ha hablado sobre su salida del Real Madrid y llegada al Arsenal este martes. Durante una comparecencia pública con la selección de Noruega, el centrocampista ha señalado que está "muy feliz". Al mismo tiempo, ha lanzado un dardo a los medios de comunicación españoles.

"Absolutamente todo lo que se ha informado sobre mí en los medios españoles está mal", ha asegurado el centrocampista nórdico. "Estoy muy feliz de estar de vuelta en el Arsenal. Me encantó estar aquí desde el primer día que vine en enero", ha continuado el futbolista.

Odegaard pidió salir del Santiago Bernabéu el pasado mes de enero. No tenía minutos con Zidane y eso le llevó a la rampa de salida. Así llegó al Arsenal. Con Arteta recuperó la sonrisa. Pero una vez acabada la cesión, el internacional noruego tuvo que regresar al Real Madrid.

Martin Odegaard, durante un entrenamiento con el Real Madrid

Así se puso a las órdenes de Ancelotti. Después de unas primeras semanas en las que dejó muy buenas sensaciones al técnico italiano, el jugador comenzó a creer que volvería a ser un teórico suplente en la 2021/2022. Estas dudas sobre su rol fueron aumentando en su cabeza y volvió a pedir salir.

Esta vez a título definitivo. El Arsenal le acogió entonces con los brazos abiertos. "Quería estabilidad. Quería establecerme en algún lugar con muchos buenos jugadores que quisieran volver a establecer el club en la cima, con un buen entrenador. Por eso creo que el Arsenal es perfecto para mí", ha dicho en rueda de prensa.

Documental

El Arsenal prepara una serie en Amazon, algo que no es del todo del agrado de Odegaard. Así lo ha confesado él mismo: "Debo admitir que no es lo que más me gusta tener cámaras en todas partes. Automáticamente piensas un poco más en lo que estás diciendo cuando hay cámaras ahí, pero el equipo es discreto".

Enfadado

En su despedida del Real Madrid, el futbolista ya mostró su malestar por diversas informaciones que se habían publicado de él: "Estos días se habla mucho sobre mí y mis motivos por salir. Solo quiero decir que casi todo lo que están diciendo no es la verdad. Para mí es una pena que la prensa diga cosas que no son ciertas, porque mucha gente piensa sinceramente que sea así. Yo tengo mis motivos, yo sé lo que es la verdad y lo que ha pasado y por eso creo que es lo mejor".

[Más información: Haaland juega al despiste con su futuro en la recta final del mercado]

Sigue los temas que te interesan