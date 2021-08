Ancelotti sentencia el 'caso Odegaard' en el Madrid

Carlo Ancelotti puso el punto y final a la historia de Martin Odegaard en el Real Madrid. El jugador noruego siempre fue una apuesta del club. Se buscaron cesiones que primaran el desarrollo de su talento y cuando hubo espacio en la primera plantilla se le dio un hueco. Sin embargo, el joven demostró en las menos de dos temporadas que estuvo en el primer equipo que no estaba dispuesto a pasar por sequías de minutos y en ambos casos pidió salir. Este último ha sido definitivo y ha ido acompañando de cierta polémica motivada, en parte, por una carta del centrocampista.

Después de numerosos rumores, Real Madrid y Arsenal alcanzaron un acuerdo que se daba por hecho desde hacía días. Odegaard, por fin, dejaba formar parte del equipo merengue y se convertía en gunner tras la cesión del curso pasado. Hasta ahí, todo normal. Pero el noruego, a la hora de despedirse del equipo blanco, lanzó algunas frases que descolocaron. Odegaard desmintió a la prensa y aseguró que él era el único portador de la verdad.

"Estos días se habla mucho sobre mí y mis motivos por salir. Solo quiero decir que casi todo lo que están diciendo no es la verdad. Para mí es una pena que la prensa diga cosas que no son ciertas, porque mucha gente piensa sinceramente que sea así", indicó en esa pequeña carta publicada en redes sociales. "Yo tengo mis motivos, yo sé lo que es la verdad y lo que ha pasado y por eso creo que es lo mejor", sentenció. Odegaard, pese a su advertencia, no explicó por qué había decidido salir del Real Madrid.

Tras ese primer paso, el turno de hablar era de Ancelotti. El técnico italiano afrontó una rueda de prensa plagada de preguntas sobre rumores de fichajes y dudas de la plantilla. Y, en esa amalgama de cuestiones, apareció la de Odegaard. Ancelotti, lejos de polémicas, aclaró: "He hablado con él de la competencia".

"Después, con su familia, él ha tomado esa decisión que le meterá en un gran club. El tiempo que ha trabajado aquí lo ha hecho con seguridad y profesionalidad, le deseo mucho éxito", subrayó un Ancelotti que no puso pegas a Odegaard. "Va a un gran club y creo que lo va a pasar bien", concluyó para poner fin al 'caso Odegaard.

Los errores de Odegaard

Desde que se confirmara la marcha de Zidane, a Odegaard se la abrió una puerta para triunfar en el Real Madrid. Pese a que fue el francés el que le pidió el curso pasado, Odegaard no estuvo contento con los minutos obtenidos y pidió salir en el mercado de invierno. El club intentó retenerle, pero Odegaard, convencido, terminó saliendo al Arsenal. Una vez concluida la etapa del técnico galo, el noruego tenía una oportunidad nueva.

Llegaba Ancelotti, un técnico acostumbrado a tratar con los jóvenes y al que no se conocen malas relaciones en los vestuarios. Incluso saltaron unas declaraciones antiguas del italiano que ni Odegaard tuvo en cuenta. "Es un entrenador que conozco y con el que tuve una buena relación la última vez que estuvo allí", indicó antes de regresar a la capital. El mal ambiente estaba descartado.

Pero ni ese clima de tranquilidad ni las lesiones de Kroos y Modric que le daban una opción de tener más minutos sirvieron para que Odegaard se quedara en el Real Madrod. El noruego deja 40 millones en plena crisis y el equipo blanco abre la puerta a otros jugadores que estaban condenados a mayores suplencias.

