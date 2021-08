Cassano revela su conversación secreta con Jorginho por Messi y el Balón de Oro

La cuenta atrás para la entrega del Balón de Oro 2021 ha comenzado y ya se habla de nombres como los de Jorginho o Messi como favoritos a hacerse con el preciado galardón. Sobre ello ha hablado recientemente Cassano, quien ha desvelado una conversación con Jorginho al respecto.

Durante una conversación con Christian Vieri en el canal de Twitch de este, Antoni Cassano ha revelado qué le dijo Jorginho durante las vacaciones. "Estaba tomando unos días en Formentera, con mis hijos. Estaba tirado en la playa tomando sol y de golpe, vienen y me golpean la espalda: 'Grande, Antonio. Grande'", ha comenzado explicando.

"Me doy vuelta y era Jorginho. Tenía tapabocas y no lo conocí. Y luego nos dimos un abrazo pero luego le digo: 'Cómo es ese escándalo que están diciendo de que te quieren dar el Balón de Oro a ti antes que a Messi'", ha continuado revelando el ex del Real Madrid.

Cassano, en un partido con el Real Madrid EFE

¿Qué le respondió Jorginho a Cassano? Pues así lo ha confesado Il Bambino: "Él me respondió, 'Es verdad, es un escándalo. Estoy de acuerdo contigo, Messi lo tiene que ganar siempre hasta que se retire'. Bravo Jorginho, así se habla". Unas declaraciones que no van del todo en la línea que mostró Jorginho hace ya unas semanas.

Ganador de todo

Jorginho ha conquistado en los últimos meses la Eurocopa, la Champions League, además del reciente triunfo en la Supercopa de Europa. Nadie ha ganado más que él y sobre ello ha hablado el propio internacional italiano. "Vivimos para los sueños. Pero seré lo suficientemente honesto: depende del criterio que se tenga a la hora de asignarlo. Si hablamos de talento, soy consciente que yo no soy el mejor del mundo, en cambio, si tú eliges en base a los títulos, bueno, nadie ha ganado más que yo esta temporada", afirmó en una entrevista para La Gazzetta dello Sport.

Todo dependerá de los criterios que se elijan, que han ido variando a lo largo de los años. Es habitual que el Balón de Oro acabe en las manos del futbolista que ha conquistado los títulos más importantes, pero ya en 2010 fue Messi el ganador cuando Iniesta y Xavi además de ganar todo con el Barcelona como el argentino, también se proclamaron campeones del mundo con la selección española en el histórico Mundial de Sudáfrica.

[Más información - La afición del FC Barcelona organiza un recibimiento contra Joan Laporta en el Camp Nou: "Esclavo, lacayo"]

Sigue los temas que te interesan