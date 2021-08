El aviso de Pacquiao: "Hace 20 años yo era Ugás, pero aún tengo el mismo hambre de ganar"

En la madrugada de este sábado 21 a domingo 22 de agosto, Manny Pacquiao volverá a subirse al cuadrilátero para enfrentarse a Yordenis Ugás por el título mundial del peso wélter. No era el combate que se esperaba, pero tras la lesión de Errol Spence Jr. fue el cubano el elegido para enfrentarse a 'Pac-Man'.

Errol Spence Jr. sufrió un desgarro que le impide estar en el cara a cara ante Manny Pacquiao, pero todo se ha resuelto para que la leyenda del boxeo pueda estar en el ring. Los hilos se movieron rápido y el elegido fue, precisamente, el púgil que recibió el título que arrebataron a Pacquiao por falta de actividad.

Después de quedarse sin el cinturón, la maquinaria que rodea a 'Pac-Man' echó a rodar para que Pacquiao volviese a pelear y este fin de semana los amantes del boxeo podrán volver a disfrutar de uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. La incógnita es si será el último combate del senador filipino.

El boxeador filipino Manny Pacquiao Reuters

Manny Pacquiao ha hablado antes del combate y no ha descartado que este pueda ser su último combate, aunque desde su equipo afirman que todavía volverá una vez más al cuadrilátero antes de que acabe este 2021. Para preparar la pelea, el filipino ha querido ensalzar la figura de su rival poniéndose a sí mismo de ejemplo.

Pasado y futuro

"Estaba en muy buena forma porque había peleado recientemente en Filipinas y acababa de comenzar a trabajar con Freddie (Roach). Estaba a un día de volver a Filipinas cuando se me ofreció la pelea. Estaba tan emocionado; fue una gran oportunidad y no la iba a dejara pasar", ha asegurado en Boxing Scene, recordando su debut allá por el año 2001, cuando peló frente a Lehlo Ledwaba y acabó llevándose el cinturón del supergallo.

"Freddie y yo trabajamos todos los días esos dos semanas hasta el pesaje. Así fue como empezamos a conocernos. Ugás está en una situación similar. Ya se estaba entrenando para una pelea por el título wélter en la misma cartelera que la mía, así que él también está listo para subir al ring", ha continuado relatando Pacquiao.

"Es su oportunidad, sé lo que está sintiendo Ugás porque hace veinte años yo era Ugás. No hay nada asegurado, y de hecho me lo tomo tan en serio como me he tomado a Errol Spence. No cometeré el mismo error que Ledwaba cometió conmigo. Yo todavía tengo el mismo hambre por ganar. Vivo por ello", ha sentenciado sobre su próximo combate.

