Manny Pacquiao confirma que quiere la revancha contra Floyd Mayweather

El 2 de mayo de 2015, el boxeo se convirtió en el deporte que centró todas las miradas por el combate que enfrentó a Manny Pacquiao con Floyd Mayweather. Entonces, los jueces decidieron dar al estadounidense como vencedor de la pelea, algo que no fue justo para muchos especialistas del ring. Se habló de falta de imparcialidad y de que debería de haber revancha para dictaminar quién es el mejor de entre los dos.

Este nuevo cara a cara nunca llegó. 'Money' se retiró con un récord inmaculado de 50-0, mientras que Pacquiao continúa en activo. De hecho, se prepara para el combate ante Errol Spence Jr., que tendrá lugar el próximo 21 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Estados Unidos).

Errol Spence Jr. no es cualquier rival. Estamos hablando del actual campeón invicto del peso wélter. A él le ha desafiado un Manny Pacquiao que a sus 42 años (cumple 43 el próximo mes de diciembre) quiere seguir dando guerra. Y es que 'Pac-Man' se ha preparado a conciencia para este combate, aunque recientemente se le ha preguntado por otras posibles peleas.

Mayweather y Logan Paul

¿A quién no le gustaría ver de nuevo en el cuadrilátero un Pacquiao - Mayweather? El estadounidense parece no estar por la labor. Sí es verdad que está ya retirado, pero también que hace muy poco se enfrentó en un combate de exhibición al youtuber Logan Paul.

En declaraciones para TMZ, 'Pac-Man' ha asegurado que le gustaría la revancha contra Mayweather: "Todavía estoy activo en el boxeo, ya se ha retirado, así que no lo sé". Ante estas palabras, el filipino ha sido preguntado directamente por si le gustaría o no enfrentarse a Floyd. Y no pudo ser más claro y conciso. "Sí", respondió Pacquiao.

El boxeador Manny Pacquiao, en un combate de boxeo Reuters

Un combate que también ha pedido el mismísimo Mike Tyson. "Creo que Floyd debería seguir en el juego, pero no pienso que deba pelear contra un maldito peso crucero. Creo que debería seguir luchando contra los chicos de su propio peso. ¿Qué diablos está haciendo? Que luche contra Pacquiao de nuevo o algo así si quiere estar en forma", dijo después de la pelea de Floyd Mayweather ante Logan Paul durante una entrevista en Instagram junto a Zab Judah.

Mientras se espera si hay reacción o no de 'Money' al reto de Pacquiao, el filipino lo que sí ha rechazado de pleno es tener delante rivales como Jake Paul: "No, no lo haré. No lo haré. Quiero pelear con los mejores para aumentar mi legado. No estoy subestimando a Paul, pero él, no tiene mucha experiencia en el boxeo. Así que, en ese punto, ya está, en desventaja para él pelear en el boxeo".

[Más información - Mike Tyson: "¿Qué diablos hace Mayweather? Que luche contra Pacquiao"]

Sigue los temas que te interesan