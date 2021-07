El reto de Pacquiao ante Errol Spence Jr: "Se trata de la inmortalidad del boxeo para Manny"

Cada vez queda menos para poder volver a disfrutar de Manny Pacquiao dentro del cuadrilátero. Será el próximo 21 de agosto cuando el filipino se suba una vez más al ring para enfrentarse con Errol Spence Jr.. 763 días de espera y alguna duda que otra sobre cuál será el estado de forma del veterano boxeador de 42 años.

Opiniones hay para todos los gustos. Unos piensan que este podría ser el último combate de 'Pac-Man', mientras que otros opinan que la victoria será para el filipino. Uno de los que se ha mostrado muy contundente al hablar del esperado combate ha sido Freddie Roach.

El mentor de Manny Pacquiao estará en la esquina como segundo de 'Buboy' Fernández. En declaraciones para BoxingScene, Roach ha asegurado que cree que "ahora es la pelea correcta" para el campeón en ocho divisiones, quien peleó por última vez ante Keith Thurman, el pasado 20 de julio de 2019.

Manny Pacquiao, durante un combate de boxeo Reuters

"Creo que su último oponente (Keith Thurman) es mejor que Spence. He estado estudiando las cintas (de Errol Spence Jr.) y demás, y revisando lo que él hace bien y lo que no hace bien. Y creo que es una buena pelea para Manny. Me gusta mucho esta pelea yme encanta que eligiera un combate competitivo", ha continuado.

"Manny ha logrado mucho en su carrera en el boxeo y en su vida. Pero todos en el campamento pueden sentir que esta pelea tiene un significado especial. No se trata solo de vencer a uno de los mejores boxeadores libra por libra o de ganar más títulos. Esta vez se trata de la inmortalidad del boxeo para Manny Pacquiao", ha sentenciado Freddie Roach.

Tyson opina

El mundo pondrá su foco sobre el combate entre Manny Pacquiao y Errol Spence Jr. este 21 de agosto. Y sobre esta pelea también ha opinado Mike Tyson, quien ha asegurado, en declaraciones para ES News, que nadie debería dar por 'muerto' a la leyenda filipina.

"Va a ser una buena pelea. No puedes descartar a Pacquiao porque venció a Thurman. 'Pac-Man' puede moverse y joderte. Todos están despiertos, él está por todos lados", ha asegurado un Mike Tyson que no es la primera vez que muestra tener en estima a Manny Pacquiao en lo que al boxeo se refiere. Ya hace unas semanas que señaló públicamente que lo que debería hacer Floyd Mayweather es enfrentarse nuevamente contra el filipino.

