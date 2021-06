Pacquiao retrata a Mayweather: "Yo lo que quiero es pelear de verdad y desafiar a los mejores"

Floyd Mayweather volvió a subirse a un cuadrilátero para protagonizar un combate de exhibición ante el youtuber Logan Paul. Esta pelea trajo desde el principio mucha controversia, desde su aplazamiento por la pandemia y una presunta falta de interés del público a lo que se vio dentro del ring, donde el invicto 'Money' no pudo noquear a su rival, quien tan solo había peleado una vez y había perdido.

Después de este particular show, las reacciones dieron para mucho. Uno de los más críticos fue Mike Tyson, quien dijo que no entendía qué está haciendo 'Money' y por qué se dedica a este tipo de combates y no a volver a verse las caras con Manny Pacquiao.

"Creo que Floyd debería seguir en el juego, pero no pienso que deba pelear contra un maldito peso crucero. Creo que debería seguir luchando contra los chicos de su propio peso. ¿Qué diablos está haciendo? Que luche contra Pacquiao de nuevo o algo así si quiere estar en forma", dijo 'Iron Mike' durante una entrevista en Instagram junto a Zab Judah.

Combate de boxeo entre Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul Reuters

Mayweather siempre que ha tenido la oportunidad ha intentado lanzar algún que otro dardo en dirección a Pacquiao. El que fuera campeón del mundo, ahora retirado, ha dicho recientemente que si 'Pac-Man' continúa peleando a su edad es "por necesidad". Unas declaraciones que no han sentado nada bien al filipino.

Durante el programa de Power and Play de Noli Eala, Manny Pacquiao ha señalado que si sigue boxeando es porque es su "pasión". "Todavía peleo porque esta es mi pasión. Me encanta vencer a los boxeadores que están invictos y honrar a nuestro país mientras lo hago".

No es dinero, es prestigio

El también senador de Filipinas, y ganador en ocho divisiones, se volverá a subir al cuadrilátero el próximo 21 de agosto para medirse con Errol Spence Jr. (con una marca de 27-0). "Si esto es solo por dinero, habría elegido a alguien débil y no a un boxeador de verdad. Si esto es solo por dinero, ¿por qué me enfrentaría a un púgil invicto? Esta es una verdadera pelea, no una en la que tu oponente no es un boxeador", ha agregado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manny Pacquiao (@mannypacquiao)

"No soy como cualquier otro boxeador. Lo que quiero es una pelea real, rivales de verdad, desafiar a los mejores. Siempre ha sido así", ha sentenciado Pacquiao, quien se encuentra en estos momentos en Los Ángeles y que esta misma semana se convertía en un fenómeno viral en las redes por un vídeo que ha protagonizado.

