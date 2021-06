Logan Paul quiere a Mike Tyson después de Mayweather: "Te arrancará la cabeza"

¿Se imaginan a Mike Tyson enfrentándose a Logan Paul en el cuadrilátero? A la leyenda del boxeo y al youtuber les separan 28 años de diferencia, pero eso no impide que el último aspire a poder enfrentarse a 'Iron Mike'. Y todo esto después de la pelea que protagonizó ante Floyd Mayweather y que acabó sin vencedor.

Parece que después de este evento, Logan Paul se ha venido arriba. Después de 'salir vivo' del combate de exhibición contra Floyd Mayweather a ocho asaltos, el youtuber ya piensa en nuevos retos. Aunque primero quiere centrarse un tiempo en su carrera profesional, el objetivo del hermano de Jake Paul es volver a subirse al cuadrilátero para pelear nuevamente.

Su elegido no es un cualquiera, sino que habla de Mike Tyson. Precisamente, el que fuera campeón de los pesos pesados fue muy crítico con Floyd Mayweather por prestase a volver al ring para pelear contra alguien como Logan Paul y no contra un importante nombre del pasado o del presente del boxeo.

Mike Tyson, con el cinturón de campeón Reuters

"Creo que Floyd debería seguir en el juego, pero no pienso que deba pelear contra un maldito peso crucero. Creo que debería seguir luchando contra los chicos de su propio peso. ¿Qué diablos está haciendo? Que luche contra Pacquiao de nuevo o algo así si quiere estar en forma", afirmó 'Iron Mike' durante una entrevista en Instagram junto a Zab Judah.

"Creo que ganaría más dinero si peleara contra Pacquiao nuevamente. Floyd ni siquiera hizo que el tipo lo persiguiera. Lo normal es que el 'grandote' lo persiga y no fue así. Necesita pelear contra alguien más de su división", sentenció un Mike Tyson que afirmó también que lo lógico hubiese sido que 'Money' hubiera exigido a su rival que perdiese peso para 'igualar' la pelea.

Así las cosas, parece complicado que el de Brooklyn acepte pelear con Logan después de este análisis del Paul - Mayweather que se celebró en el Hard Rock Stadium de Miami. Tyson volvió a pelear el pasado año y espera volver a hacerlo en este 2021, pero esta opción no entra en sus planes.

El círculo de Logan

Mientras Mike Tyson criticaba un evento como este, Logan Paul afirmó que ya había hablado con su círculo más cercano sobre su deseo: "Estoy como, 'hermano, literalmente pasé por todo esto, no puedes decirme que no puedo vencer a Mike Tyson. Hermano, es viejo, viejo'".

En su podcast, reconoció, además, que desde su círculo cercano le piden que lo mejor es que no se enfrente a Mike Tyson: "Mi abogado lo mencionó y me dijo: 'No, Tyson te arrancará la cabeza, no tienes ninguna posibilidad'". Ambos se conocen de un encuentro en el podcast del youtuber y, de hecho, el propio 'Iron' dejó claro que estaba orgulloso por haber aguantado ante Floyd Mayweather.

Floyd Mayweather, durante el combate de exhibición ante Logan Paul Reuters

"Estoy orgulloso de ti, pateaste traseros, estoy orgulloso de ti. Todo el mundo habla de ti, eres el hombre. Peleaste ocho asaltos contra el mejor de todos los tiempos. Lo atrapaste con esos golpes", dijo Tyson a Logan. Pero eso no significa que él se preste para algo así, ya que parecía muy centrado en su 'liga de veteranos'. Su siguiente parada será el combate contra Lennox Lewis, otra leyenda del boxeo.

