La viral sentencia de George Foreman al combate entre Floyd Mayweather y Logan Paul

Las reacciones al combate de exhibición entre Floyd Mayweather y Logan Paul continúan. La mayoría se ha posicionado en contra de la pelea entre la leyenda del boxeo y el youtuber, puesto que esperaban mucho más, en especial de un 'Money' que no hizo besar la lona a su rival.

Sin embargo, un mito como George Foreman se ha colocado a favor de este tipo de peleas. Pero, sobre todo, ha piropeado a Logan Paul, quien antes de esta pelea tan solo había protagonizado otro combate y había perdido."Hay algo realmente entretenido en ese chico -Logan Paul-, y no sé a dónde va a ir a partir de ahora", ha dicho el exboxeador.

"Pero yo vi el combate emocionado. Y mira, soy medallista de oro olímpico, dos veces campeón mundial de peso pesado y no me perdí ni un segundo. Temía levantarme y dejar de ver un minuto. Fue una noche emocionante para mí, y no lo esperaba", ha asegurado Foreman en declaraciones para USA Today.

Logan Paul y Floyd Mayweather, durante su combate de boxeo REUTERS

"Algunos chicos decían: 'Dejo de verlo'. Yo no podía porque pensé que en cualquier instante Mayweather podría noquear y luego el chico comenzó a saltar contra Floyd usando su jab y dominando. No tenía la experiencia que tenía Mayweather, pero dominaba con su tamaño. Estoy disfrutando de este tipo de peleas de entretenimiento porque cumplen con es", ha sentenciado el exboxeador al citado medio estadounidense.

Los protagonistas, satisfechos

Después de la pelea, tanto Floyd Mayweather como Logan Paul se mostraron muy contentos por su combate de exhibición. "Era mejor de lo que pensaba. Nos divertimos. Estoy sorprendido por esta noche. Buen trabajo", afirmó 'Money'. Mientras que el youtuber calificó a lo vivido como "el día más feliz" de su vida.

El que no quedó tan satisfecho fue otro mito como Mike Tyson. "Creo que Floyd debería seguir en el juego, pero no pienso que deba pelear contra un maldito peso crucero. Creo que debería seguir luchando contra los chicos de su propio peso. ¿Qué diablos está haciendo? Que luche contra Pacquiao de nuevo o algo así si quiere estar en forma", dijo 'Iron Mike' ante Zab Judah en Instagram.

Las reacciones continúan. Saúl 'Canelo' Álvarez ya dejó claro en su cuenta de Twitter que el combate celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami era poco menos que una farsa, mientras que Jake Paul, hermano de Logan, aprovechó la ocasión para retar al campeón mexicano defendiendo este tipo de peleas a las que él mismo es un asiduo.

[Más información: George Foreman reta a Steven Seagal a una pelea]