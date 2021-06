La cara B del Mayweather vs. Logan Paul: decepción, espectáculo o farsa

La recepción del combate entre Floyd Mayweather, uno de los que es considerado entre los mejores boxeadores de todos los tiempos, y el youtuber Logan Paul tuvo lugar este domingo en Miami (Florida, Estados Unidos). El Hard Rock Stadium fue testigo del regreso de Mayweather al cuadrilátero tres años después. Su última pelea tuvo lugar en 2018 ante el kickboxer Tenshin Nasukawa.

'Money' no pudo ganar, el combate se fue al octavo round sin que el invicto pudiese noquear a su rival. ¿Esta es la realidad? Así pasó, pero tras ver lo sucedido quedan muchas dudas. Mayweather dominó a un Logan Paul que aunque sí lanzó varios golpes, muchos de ellos fueron poco vistos en el boxeo, incluso claman los especialistas en la materia: rozando la ilegalidad.

Sea como fuere, ambos se fueron del ring con varios millones más en sus cuentas, pero el sabor que se le ha quedado al aficionado es amargo. 'Money' conectó un total de 43 golpes por los 27 del youtuber, según datos registrados por Compubox. De estos, 17 de los ejecutados por Floyd fueron al cuerpo de su rival, mientras que Logan tan solo alcanzó una vez el cuerpo de Mayweather.

La polémica ya sobrevolaba este combate antes de su celebración. Los fieles al pugilismo no consideran serio un espectáculo como este, ya que el récord de 50-0 de todo un campeón del mundo como es Floyd Mayweather no puede compararse al 0-1 del youtuber Logan Paul. Y no es solo eso, sino que las voces en contra han ido alzándose después de lo visto en el Hard Rock Stadium de Florida.

Malas reacciones

¿Espectáculo? ¿Decepción? ¿Farsa? Un poco de las tres. Show por supuesto que hubo, aunque los amantes a los deportes de contacto esperaban más de Mayweather, esperaban verle mandar a su rival a besar la lona. Decepción, mucha. Después del bombo que se le había dado, de la larga espera por ver a 'Money' en acción, las expectativas eran muy altas y no se cumplieron.

Es en lo de farsa donde hay más controversia. Los aficionados estallaron en las redes por lo que estaban viendo. Incluso Saúl 'Canelo' Álvarez mantuvo una disputa con Jake Paul por esto -hermano de Logan y posible nuevo rival de Floyd Mayweather-, cada uno defendiendo su postura.

Logan Paul, durante el combate de exhibición ante Floyd Mayweather Reuters

Mayweather ya había avisado de que si peleaba era porque era como "robar un banco" de manera legal. Y pese a que fue superior y se fue con la moral alta, a los que dejó KO fue a todos esos aficionados que compraron la pelea para volver a disfrutar de 'Money' en acción. La propia leyenda del boxeo dejó claro que había sido un "buen trabajo" el duelo ante Logan Paul.

"Era mejor de lo que pensaba", dijo sobre su rival. "Nos divertimos. Estoy sorprendido por esta noche. Buen trabajo", aseguró un Mayweather que llegó a proclamarse campeón del mundo cuando estaba en activo hasta en cinco divisiones diferentes. Pero si hubo un hombre feliz este domingo, ese fue Logan Paul. "Es el día más feliz de mi vida", aseguró el siempre polémico youtuber.

¿Pérdidas millonarias?

El tema que más interesaba a uno y otro, sobre todo a Mayweather, es el dinero. Y eso sí, ambos cobraron una millonada por pelearse en el Hard Rock Stadium. Se habla que Floyd se embolsó por esta pelea una cifra que podría rondar los 100 millones de dólares, por los 26 de Logan Paul, un montante final que dependía en buena parte de los pinchazos de PPV. Pero ha surgido un problema que ninguno esperaba.

Floyd Mayweather, durante el combate de exhibición ante Logan Paul Reuters

Aún no se sabe cómo afectará a la bolsa de ambos contendientes lo sucedido durante la retransmisión por Showtime. La pregunta que se pueden hacer muchos es qué ha sucedido durante la pelea. Pues bien, la app se apagó y los seguidores que compraron la pelea por 49,99 dólares reclaman lo sucedido.

Desde la cadena de televisión señalan que todo aquel que se haya visto afectado pueden solicitar un reembolso a través de su página web. Algo que podría ocasionar pérdidas millonarias. Según The Sun, incluso esto puede sacudir el montante final que se llevaron Floyd Mayweather y Logan Paul, pues, como se ha mencionado, parte de sus bolsas también contenía dinero de los pinchazos de PPV.

[Más información - Floyd Mayweather y cómo "robar un banco": 100 millones de dólares por pelear ante Logan Paul]