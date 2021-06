Mayweather avisa a Logan Paul: "Aunque sea una exhibición, la gente quiere ver sangre"

Floyd Mayweather y el YouTuber Logan Paul se verán las caras encima del ring en la madrugada del 6 al 7 de junio Hard Rock Stadium en un combate que está fijado a ocho asaltos y que no tendrá jueces, aunque sí se permitirá llegar hasta el KO. De esta forma, todos los expertos aseguran que el reto está en saber cuántos asaltos será capaz de aguantar de pie el personaje de las redes sociales.

Logan Paul asegura que se ha preparado a conciencia para esta velada y que promete dar la sorpresa. Aún así, Mayweather se mantiene tranquilo sabedor de que para él será un reto mucho más fácil doblegar a su rival. Por si esto fuera poco, considera que récord de imbatibilidad no estará en juego en la lucha, ya que no peleará contra un boxeador de verdad.

El primer asalto entre ambos ya se ha producido y ha tenido lugar en la sala de prensa. Allí comenzó el show habitual de Floyd, quien se siente con la situación bajo control y con una seguridad pasmosa ante las cámaras a pesar de que, en caso de producirse la derrota de su sorpresa, sería un palo muy duro con el que tendría que cargar el resto de su carrera a modo de humillación.

Mayweather en la presentación del combate contra Logan Paul Reuters

No obstante, por la mente de 'Money' no pasa ni si quiera la más mínima posibilidad de que eso suceda y no solo se sabe por sus palabras, sino también por su gestualidad: "No quiero creerme el héroe que pondrá las cosas en su lugar, solo vengo a divertirme. No nos preocupemos por el peso o la diferencia de estatura, es solo cuestión de habilidades".

Mayweather quiere y siente que va a ganar, pero no está ni mucho menos preocupado por una posible derrota. De esta historia solo le ha interesado el dinero que se ha embolsado solo por aceptar el combate y por el tiempo que ha estado preparándose para poder tener un buen desempeño en el espectáculo.

El propósito de Floyd

"Esta es una pelea real para mí. Si pasa un milagro de cualquier forma seguiré invicto. Estoy peleando con un YouTuber que se piensa que es un verdadero boxeador y me ha dejado una gran cantidad de dinero. Ya gané 30 millones de dólares por solo prepararme". Por supuesto, se ha asegurado de dejar bien claro que Logan Paul, aunque se haya embarcado en esta aventura, no es un boxeador.

Logan Paul se ríe de Mayweather en un posado Reuters

Por último, Mayweather se ha encargado de explicar cuál es el propósito final del combate, el cual debe tener la calma de una exhibición, pero espectáculo para el público que lo va a seguir. Además, ha explicado cuál ha sido el proceso de preparación que ha llevado a cabo para la elección de los guantes.

"Primero hablaban de guantes de 16 onzas, luego hablaban de guantes de 14 onzas, luego eran guantes de 12 onzas, ahora, a partir de hoy, estamos peleando con guantes de 10 onzas. Estamos cada vez más cerca de lo que quiero que son guantes de 8 onzas, para que podamos entretener a la gente. Aunque es una exhibición, quieren ver sangre". Mayweather no se anda con chiquitas y quiere ver sangre y dinero a partes iguales en la noche en la que tratará de explicarle a Logan Paul lo que es el boxeo.

[Más información: Floyd Mayweather y cómo "robar un banco": 100 millones de dólares por pelear ante Logan Paul]