Mayweather quiere hacer un 2x1 con los hermanos Paul: después de pelear contra Logan irá a por Jake

Floyd Mayweather parece haberle pillado el gustillo a esto de preparar combates contra estrellas de YouTube. De momento, uno de los púgiles más grandes de la historia y seguramente el deportista que más dinero haya hecho con tan pocas apariciones de todos los tiempos, se medirá al influencer Logan Paul en un combate que no promete ser de gran exigencia para él.

Logan Paul ha prometido prepararse a conciencia para esta batalla. Él mejor que nadie sabe que se va a medir a uno de los boxeadores más rápido y letales de la historia y que acumula un récord de 50 victoria y ni una sola derrota en toda su carrera deportiva. Además, 27 de esos triunfos llegaron por la vía rápida del KO.

Paul quiere estar preparado para así también poder sacar ventaja de su mayor poderío físico y su mayor altura, bazas que se presentan como su mejor arma ante un boxeador profesional y muy experimentado. El propio Mayweather ha asegurado que le da igual la diferencia de peso y envergadura con su rival porque no contempla otra opción que no sea la victoria.

Logan Paul se ríe de Mayweather en un posado Reuters

Este duelo, que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami la madrugada del 6 al 7 de junio, va a suponer una ganancia para Floyd de entre 50 y 100 millones de dólares. Una cantidad realmente espectacular por unas semanas de preparación intensa y un duelo en el que es el máximo favorito, a pesar de que Logan Paul cada vez cuente con mayores fans.

A sus 44 años y a pesar de que lleva casi seis años retirado del boxeo profesional, Mayweather se sigue sintiendo en forma para afrontar todo tipo de retos. Ya durante su parón ha tenido dos exhibiciones muy mediáticas y que se saldaron con dos victorias. Fueron en 2017 ante Conor McGregor y en 2018 frente al kickboxer Tenshin Nasukawa en una pelea que duró algo más de dos minutos.

Por esta última experiencia, 'Money' está considerando cuál va a ser su forma de actuar sobre el ring, ya que quiere pelear y ganar, pero ofreciendo un espectáculo duradero al público que estará presente en Miami presenciando la velada. No quiere una victoria por la vía rápida salvo que tenga una ocasión demasiado clara.

"Para mí, es un ganar o ganar, pero si lo noqueo rápido en el primer asalto, van a ser como 'Oh, hombre, esto no valió la pena'. Si lo dejo pasar unas cuantas rondas y lo alargo, van a ser como 'Oh hombre, dejó que un YouTuber lo aguantara unas cuantas rondas'. Pero, es lo que es. Vamos divertirnos este domingo".

Floyd Mayweather en el acto de presentación de su combate contra Logan Paul Reuters

Los nuevos planes

Antes de decidir su plan de combate como mostraba en esas palabras a TMZ, lo que sí ha dejado claro es que ya sabe cuál quiere que sea su próximo reto y no estará muy alejado de este primero. Floyd Mayweather tiene el deseo de hacerse un 2x1 con los hermanos Paul y después de medirse a Logan, quiere hacerlo con Jake Paul, también estrella de YouTube.

El motivo de este combate, además del enorme montante económico que le reportaría, sería dejar las cosas claras con Jake, quien se ha dedicado en las últimas semanas a criticar con fuerza a Mayweather de cara al combate contra su hermano. Y Floyd ha respondido a estas provocaciones con esa oferta. Por el momento, Jake Paul tendrá que hacer frente a otro combate que ya tiene programado contra Tyron Woodley, excampeón de UFC, y al que Mayweather ofreció sus servicios como entrenador.

