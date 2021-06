Floyd Mayweather y cómo "robar un banco": 100 millones de dólares por pelear ante Logan Paul

Este domingo al fin tendrá lugar el esperado combate entre Floyd Mayweather y Logan Paul. Después de su suspensión a principios de año, se llegó a pensar incluso en su cancelación, pero la leyenda del boxeo y el youtuber se ven las caras este 6 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida, EEUU).

Todo está preparado y ellos también. Mayweather esta vez no se jugará un título, pero sí su prestigio. No pelea desde el año 2018 cuando ganó por KO al kickboxer Tenshin Nasukawa, antes de eso se había impuesto ante el luchador de la UFC Conor McGregror, y algunos dudan de cómo llega a la pelea ante Logan Paul.

'Money' nunca ha perdido la forma. No es que entrene como cuando estaba en activo, pero sigue entrenando duro en el gimnasio y eso se puede comprobar solo viéndole en fotografías y también en los vídeos que sube a sus redes sociales. Porque si algo ha hecho Mayweather es rentabilizar al máximo su marca, llegando a ganar más de un millón y medio de dólares al día.

Y si ganar dinero es su especialidad, también lo es en el ring. Su marca de 50-0 es historia. Es leyenda. Y por eso este combate ante Logan Paul no es una pelea que haya que tomar a la ligera: ¿se imaginan que gana el youtuber al mito? Lo que es seguro es que 'Money' se embolsará 100 millones de dólares en el evento.

En el careo previo a la pelea, Mayweather lo ha dejado claro, para él esta pelea es como "un robo a un banco legalizado". "Mi apodo es Money por una razón. Trabajé muy duro durante años y años para llegar a cierto nivel. Un nivel en el que podemos empezar a llamar a todo un evento. Creo en trabajar más inteligentemente, no más duro. Entonces, si es algo fácil como esto -la pelea ante Paul-, un robo a un banco legalizado, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo", ha asegurado.

El número 1

Cuando se le pregunta, Floyd Mayweather siempre se coloca como el más grande pugilista de todos los tiempos. Y puede que sea el número 1, al menos de la historia más reciente del boxeo, por eso llama la atención que Logan Paul diga que si gana será él "el mejor boxeador del planeta" (que no de siempre, quede puntualizado).

Floyd Mayweather, preparándose antes de un combate Reuters

Porque si se habla de confianza en uno mismo, si Mayweather va sobrado, Paul no se le queda a la zaga. "Lo voy a noquear y convertirme en el mejor boxeador del planeta. Entonces me retiraré y no le daré a Floyd la revancha. Él no sabe con quién se está metiendo en el ring", ha afirmado Logan en el Inside de la pelea.

"Él realmente cree que soy un youtuber, realmente cree que soy un luchador falso. Lo entiendo. Todo lo que he retratado en línea dice lo mismo. Pero ahora estamos realmente en esta vida. Creo que si Floyd me subestima terminará lastimado", ha sentenciado Logan Paul. Palabras muy subidas de tono para un youtuber que tan solo ha peleado una vez y que, además, perdió.

Reglas del combate

1. Sin jueces

2. No habrá ningún ganador oficial

3. Sí podrá haber nocaut

4. Nocaut a discreción del árbitro

5. No habrá protecciones en la cabeza

6. Los guantes pesarán 12 onzas

7. La pelea está estipulada para ocho rounds de tres minutos

Otra norma va ligada al peso de cada uno de los dos contendientes y la sanción si se pasa de límite. Logan Paul ha asegurado en sus redes sociales que debe pesar alrededor de 190 libras (86 kilos) y Floyd Mayweather 30 menos. Por cada libra de más en el pesaje, la multa será de 100.000 dólares

